Federico Pelli le respondió a Jaldo: “Ser conocido no es una virtud, usted es conocido y altamente rechazado”

La controversia se originó durante una rueda de prensa en la que Jaldo, al ser consultado sobre Pelli, respondió: "¿Quién es Pelli?, no lo conozco".

Hace 2 Hs

En un intercambio de declaraciones que refleja la creciente tensión política en Tucumán, el candidato de La Libertad Avanza, Federico Pelli, respondió a los comentarios del gobernador Osvaldo Jaldo, quien afirmó desconocer al aspirante al Congreso. “Ser conocido no es una virtud, usted es conocido y altamente rechazado”, remarcó.

Ante estas declaraciones, Pelli respondió a través de un comunicado: "Soy una persona que prestó servicios a mi país y mi provincia durante muchos años, incluso representando al Ejército Argentino en misiones internacionales de paz en el exterior", afirmó. Además, añadió que se involucró en la política para representar las ideas del presidente Javier Milei en el Congreso.

Jaldo y el kirchnerismo

Pelli también criticó la trayectoria política de Jaldo, al señalar que "ser conocido no es una virtud" y que los políticos que han estado en el poder durante décadas, como Jaldo, son "altamente rechazados por la sociedad". El candidato libertario vinculó a Jaldo con el kirchnerismo y afirmó que los tucumanos no quieren que esa corriente política regrese.

"El 26 de octubre va a quedar claro si el pueblo va a elegir entre los malos conocidos de siempre o personas honestas y con valores , representadas en la lista de LLA", insistió.

Finalmente, Pelli expresó su confianza en que los votantes elegirán entre "los malos conocidos de siempre" y "personas honestas y con valores" en las próximas elecciones del 26 de octubre.

Temas Elecciones 2025 TucumánOsvaldo JaldoFederico Pelli
