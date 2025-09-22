Federico Pelli le respondió a Jaldo: “Ser conocido no es una virtud, usted es conocido y altamente rechazado”

Jaldo y el kirchnerismo

Pelli también criticó la trayectoria política de Jaldo, al señalar que "ser conocido no es una virtud" y que los políticos que han estado en el poder durante décadas, como Jaldo, son "altamente rechazados por la sociedad". El candidato libertario vinculó a Jaldo con el kirchnerismo y afirmó que los tucumanos no quieren que esa corriente política regrese.