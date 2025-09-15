Pelli cruzó a Jaldo: “Por supuesto que no nos conocen como a ustedes; somos gente nueva que no destruyó la provincia”

Durante un acto político organizado por Mario Leito, el gobernador tucumano subió el tono de campaña y dijo que “aparece candidatos a los que no los conoce nadie”, además acusó que muchos “pagaron las candidaturas para que vengan a representar a Tucumán". La Libertad Avanza no se quedó en el molde y Pelli se manifestó a través de su cuenta oficial de “X”, donde fue con los tapones de punta contra el ejecutivo provincial, al que responsabilizó del deterioro que padece Tucumán y defendió al resto de integrantes del listado violeta, afirmando que no son conocidos porque no viven de la política ni son parte de la decadente clase política de Tucumán.