Pelli cruzó a Jaldo: “Por supuesto que no nos conocen como a ustedes; somos gente nueva que no destruyó la provincia”

La Libertad Avanza fue con los tapones de punta contra el ejecutivo provincial, al que responsabilizó del deterioro que padece Tucumán.

Federico Pelli, candidato por La Libertad Avanza en Tucumán. Federico Pelli, candidato por La Libertad Avanza en Tucumán. FOTO/LA GACETA.
El candidato a diputado de La Libertad Avanza, Federico Pelli, respondió los dichos de Jaldo, quien aseguró que la lista libertaria es desconocida y está compuesta por gente que compró candidaturas. “Por supuesto gobernador que no nos conocen como a ustedes, porque somos gente nueva en política, no pertenecemos a la dirigencia representada en su espacio, que la ciudadanía conoce por haber destruido la provincia”, arremetió el mileísta.

En un acto llevado a cabo este sábado, Osvaldo Jaldo embistió contra la lista de Javier Milei en Tucumán, acusando que los libertarios pagaron su lugar en la boleta y “no los conoce nadie”. A raíz de esto, Pelli salió al cruce y dijo: “Ninguno de los que integramos la lista de LLA pagó por su candidatura. Nuestros intereses van más allá de un lugar en una lista, ya que nuestro proyecto consiste en sacar a Tucumán del estado de emergencia, atraso y decadencia a la que los políticos a los cuales todos ‘ya conocen’ la sometieron en las últimas décadas”.

Durante un acto político organizado por Mario Leito, el gobernador tucumano subió el tono de campaña y dijo que “aparece candidatos a los que no los conoce nadie”, además acusó que muchos “pagaron las candidaturas para que vengan a representar a Tucumán". La Libertad Avanza no se quedó en el molde y Pelli se manifestó a través de su cuenta oficial de “X”, donde fue con los tapones de punta contra el ejecutivo provincial, al que responsabilizó del deterioro que padece Tucumán y defendió al resto de integrantes del listado violeta, afirmando que no son conocidos porque no viven de la política ni son parte de la decadente clase política de Tucumán.

