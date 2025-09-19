Secciones
LG PlayBuen día

Federico Pelli: “El 26 de octubre los tucumanos tienen que elegir entre el kirchnerismo o el modelo de la Libertad Avanza”

El candidato a diputado de LLA Tucumán analizó el encuentro con Javier Milei en Casa Rosada y advirtió que las elecciones legislativas serán decisivas para avanzar con las reformas económicas.

Hace 1 Hs

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, participó junto a Javier Milei de una reunión en Casa Rosada, donde se delinearon los lineamientos de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Del encuentro también formaron parte referentes provinciales y miembros del gabinete nacional.

Pelli destacó en LA GACETA que el encuentro se extendió por más de dos horas y media y que el Presidente se mostró “muy fuerte, en control y con conducción del proceso”. “Fue una reunión motivadora, porque nos remarcó que Argentina no puede volver atrás. Estamos a mitad del río y la gente hizo un esfuerzo enorme en este año y medio; la salida no es volver al kirchnerismo más rancio”, señaló.

En ese sentido, el dirigente libertario remarcó que el 26 de octubre está en juego la composición del Congreso. “Las reformas que necesita el país para mejorar la microeconomía dependen de lo que voten los argentinos. La macro ya está ordenada, pero necesitamos un Congreso que acompañe para generar más trabajo, menos inflación y mejor calidad de vida para jubilados y personas con discapacidad”, expresó.

Federico Pelli, candidato por La Libertad Avanza en Tucumán. Federico Pelli, candidato por La Libertad Avanza en Tucumán. FOTO/LA GACETA.

Críticas al kirchnerismo y a la oposición local

El candidato advirtió que los rechazos a los vetos presidenciales en el Congreso forman parte de lo que calificó como “un golpe blando”. “Hubo operaciones políticas, espionaje ilegal, agresiones al presidente en la vía pública y declaraciones de dirigentes diciendo que Milei no llegaba al 26 de octubre. Todo eso forma parte de la misma estrategia”, afirmó.

En el plano provincial, Pelli aseguró que LLA es “la única oposición real en Tucumán”. “Esta semana quedó claro con la votación en el Congreso: hubo diputados de la oposición que se alinearon con el kirchnerismo. Nosotros somos los únicos que vamos a estar al pie del cañón apoyando a Milei”.

Además, interpretó que el gobernador Osvaldo Jaldo busca “levantar la figura de Roberto Sánchez para debilitarnos”. “Eso significa que estamos creciendo y que nuestras encuestas, que nos muestran muy cerca del peronismo, son ciertas”, agregó.

La campaña y la presencia presidencial

De cara al último tramo de campaña, Pelli adelantó que recorrerán la provincia con una fuerte impronta territorial. “No queremos ser solo un partido urbano; queremos que el mensaje de la Libertad Avanza llegue a todos los tucumanos”.

Finalmente, el dirigente anticipó que existe la posibilidad de que Milei visite Tucumán antes de los comicios. “El Presidente va a involucrarse en la campaña, ya está recorriendo provincias como Córdoba, y estamos convencidos de que Tucumán será una plaza importante en su agenda”.

Temas El PaísOsvaldo JaldoRoberto SánchezArgentinaEncuestaJavier MileiLibertad AvanzaFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
4

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
5

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

El próximo lunes se transmitirá la primera edición de “Encuentros LA GACETA”

El próximo lunes se transmitirá la primera edición de “Encuentros LA GACETA”

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Comentarios