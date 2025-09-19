Federico Pelli: “El 26 de octubre los tucumanos tienen que elegir entre el kirchnerismo o el modelo de la Libertad Avanza”

Pelli destacó en LA GACETA que el encuentro se extendió por más de dos horas y media y que el Presidente se mostró “muy fuerte, en control y con conducción del proceso”. “Fue una reunión motivadora, porque nos remarcó que Argentina no puede volver atrás. Estamos a mitad del río y la gente hizo un esfuerzo enorme en este año y medio; la salida no es volver al kirchnerismo más rancio”, señaló.