Federico Pelli: “El 26 de octubre los tucumanos tienen que elegir entre el kirchnerismo o el modelo de la Libertad Avanza”

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, participó junto a Javier Milei de una reunión en Casa Rosada, donde se delinearon los lineamientos de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Del encuentro también formaron parte referentes provinciales y miembros del gabinete nacional.
Pelli destacó en LA GACETA que el encuentro se extendió por más de dos horas y media y que el Presidente se mostró “muy fuerte, en control y con conducción del proceso”. “Fue una reunión motivadora, porque nos remarcó que Argentina no puede volver atrás. Estamos a mitad del río y la gente hizo un esfuerzo enorme en este año y medio; la salida no es volver al kirchnerismo más rancio”, señaló.
En ese sentido, el dirigente libertario remarcó que el 26 de octubre está en juego la composición del Congreso. “Las reformas que necesita el país para mejorar la microeconomía dependen de lo que voten los argentinos. La macro ya está ordenada, pero necesitamos un Congreso que acompañe para generar más trabajo, menos inflación y mejor calidad de vida para jubilados y personas con discapacidad”, expresó.
Críticas al kirchnerismo y a la oposición local
El candidato advirtió que los rechazos a los vetos presidenciales en el Congreso forman parte de lo que calificó como “un golpe blando”. “Hubo operaciones políticas, espionaje ilegal, agresiones al presidente en la vía pública y declaraciones de dirigentes diciendo que Milei no llegaba al 26 de octubre. Todo eso forma parte de la misma estrategia”, afirmó.
En el plano provincial, Pelli aseguró que LLA es “la única oposición real en Tucumán”. “Esta semana quedó claro con la votación en el Congreso: hubo diputados de la oposición que se alinearon con el kirchnerismo. Nosotros somos los únicos que vamos a estar al pie del cañón apoyando a Milei”.
Además, interpretó que el gobernador Osvaldo Jaldo busca “levantar la figura de Roberto Sánchez para debilitarnos”. “Eso significa que estamos creciendo y que nuestras encuestas, que nos muestran muy cerca del peronismo, son ciertas”, agregó.
La campaña y la presencia presidencial
De cara al último tramo de campaña, Pelli adelantó que recorrerán la provincia con una fuerte impronta territorial. “No queremos ser solo un partido urbano; queremos que el mensaje de la Libertad Avanza llegue a todos los tucumanos”.
Finalmente, el dirigente anticipó que existe la posibilidad de que Milei visite Tucumán antes de los comicios. “El Presidente va a involucrarse en la campaña, ya está recorriendo provincias como Córdoba, y estamos convencidos de que Tucumán será una plaza importante en su agenda”.