Ferrazzano le respondió a Federico Pelli: "Ya no alcanza con eslóganes, los tucumanos queremos soluciones reales"

A través de su cuenta en la red social X, Ferrazzano le exigió a Pelli “propuestas concretas” ante la crisis. “Ya no alcanza con eslóganes de campaña mientras la gente la pasa mal. Con semejante crisis, ayude con propuestas al Gobierno Nacional al que pertenece. Los tucumanos queremos soluciones reales”, expresó el fiscal de Estado Adjunto.