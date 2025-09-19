Secciones
Política

Ferrazzano le respondió a Federico Pelli: "Ya no alcanza con eslóganes, los tucumanos queremos soluciones reales"

"Con semejante crisis, ayude con propuestas al Gobierno Nacional al que pertenece", manifestó el funcionario jaldista.

Raúl Ferrazzano.
Hace 37 Min

El funcionario provincial Raúl Ferrazzano, cercano al gobernador Osvaldo Jaldo, respondió con dureza a las recientes declaraciones del candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, quien acusó a sectores políticos de impulsar un “golpe blando” contra el presidente Javier Milei.

A través de su cuenta en la red social X, Ferrazzano le exigió a Pelli “propuestas concretas” ante la crisis. “Ya no alcanza con eslóganes de campaña mientras la gente la pasa mal. Con semejante crisis, ayude con propuestas al Gobierno Nacional al que pertenece. Los tucumanos queremos soluciones reales”, expresó el fiscal de Estado Adjunto.

Pelli, por su parte, había afirmado que LLA es “la única oposición real” en Tucumán y denunció una supuesta maniobra del oficialismo para favorecer a Roberto Sánchez. “Eso significa que estamos creciendo y que nuestras encuestas, que nos muestran muy cerca del peronismo, son ciertas”, sostuvo.

“Esta semana quedó claro con la votación en el Congreso: hubo diputados de la oposición que se alinearon con el kirchnerismo. Nosotros somos los únicos que vamos a estar al pie del cañón apoyando a Milei”, expresó en una entrevista con LG Play. 

