Los secretos para limpiar tu casa en primavera y evitar los síntomas de la alergia estacional

Hay dos temporadas del año en que los alérgicos están condenados a llevar pañuelos en los bolsillos. Se trata de las épocas en que la polinización se vuelve más intensa y los factores climáticos potencian la aparición de los síntomas. Pero todo alérgico sabe que hay tips que pueden ayudar a que respirar el aire cargado de polen sea más fácil en estas épocas.
Septiembre llega con un manto de flores que cubre las copas de los árboles. En Argentina, a fines de agosto, inicia también la temporada de vientos. La fusión del aire en movimiento con las flores cargadas de polen, sumado a la sequía y la tierra del ambiente, vuelven el aire un desencadenante de estornudos y ojos llorosos.
Aunque mantener los interiores cerrados y libres de polvo suena como una opción tentadora, ventilar los ambientes es inevitable, además de necesario. Por eso, durante la primavera, es importante saber cómo limpiar y qué cosas utilizar o tener a mano para combatir los síntomas de la rinitis alérgica.
Trucos de limpieza primaveral para evitar alergias
Vivir en una habitación herméticamente cerrada no es la opción indicada, pero saber cuándo abrir y cuándo cerrar los ambientes parece mejor opción. Permitir que las habitaciones se ventilen durante la noche puede ser la solución, ya que durante el día los niveles de polen son más elevados y por la noche hay una menor concentración.
Limpiar la cama también es importante, porque es uno de los sitios en que más se acumulan ácaros, polvo y restos de piel microscópicos que perdemos día a día. Los especialistas indican que lavar la ropa de cama con agua caliente puede ayudar a eliminar más de estos restos y, por ende, aliviar los episodios alérgicos.
Al momento de encender los aires acondicionados, lo indispensable es usar filtros limpios. Estos suelen cambiarse una vez al año, cada vez que empieza una nueva temporada de calor. Cambiarlos elimina las impurezas que se acumularon durante los meses anteriores de uso. Es un truco que también sirve para mejorar el rendimiento de los autos y evitar respirar polvo en el interior.
Dentro de una habitación, es importante controlar los niveles de humedad: se debe evitar el aire seco, pero también la proliferación de moho, que es perjudicial para los alérgicos. Mantener el agua en el ambiente en un nivel medio con un humidificador puede ser la solución.