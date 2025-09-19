Secciones
SociedadSalud

¿Es un resfriado o alergia? Cómo reconocer los síntomas y disfrutar el inicio de la primavera

Siempre es importante consultar con un especialista para verificar que no se trate, además, de un tipo de sinusitis.

La congestión nasa y la picazón en los ojos son dos síntomas que suelen aparecer en ambos cuadros clínicos. La congestión nasa y la picazón en los ojos son dos síntomas que suelen aparecer en ambos cuadros clínicos.
Hace 1 Hs

Llegan las temporadas de polinización del año y los especialistas advierten a los alérgicos. Pero los cambios de temperatura en la transición entre el invierno y la primavera y los ocasionales chaparrones imprevistos, también son causantes de resfríos. El problema se presenta cuando los afectados no pueden reconocer si se trata de un simple resfríos o de una alergia.

Se acerca la primavera y aumentan los casos de alergia: cómo prevenirlos

Se acerca la primavera y aumentan los casos de alergia: cómo prevenirlos

Los otorrinolaringólogos o alergistas necesitan reconocer si se trata de uno u otro cuadro. En función de ello, asignarán un tratamiento y sabrán si corresponden –o no– indicar antibióticos. Para ello, hay algunos síntomas característicos que permiten diferenciar lo que es una reacción inmunológica del cuerpo de una infección viral o bacteriana.

Qué causa los resfríos y las alergias

La prestigiosa institución de salud e investigación Mayo Clinic explica señala que hay síntomas fundamentales para reconocer cada cuadro respiratorio. También es importante prestar atención a la frecuencia con que aparecen, porque eso podría indicar si se trata de una predisposición del organismo o una respuesta ocasional.

Aunque los síntomas son similares, las causas de cada uno se distinguen. Los resfríos son respuestas del sistema inmunológico ante el ingreso de un virus al cuerpo, mientras que las alergias son reacciones a, justamente, alérgenos como el polen u otros agentes infecciosos que alteran la mucosa de las vías respiratorias superiores.

Alergias y resfríos: diferencias y similitudes

Los síntomas que más se notan pueden ser confusos para distinguir ambas condiciones. Los estornudos, el goteo nasal, la congestión e incluso la picazón son algunos de los síntomas que comparten. Pero, para identificarlos, hay que atender otros aspectos que pueden parecer irrelevantes.

En primer lugar, al ser producido por un virus, el resfrío puede causar fiebre porque el cuerpo intenta deshacerse del agente extraño de este modo. En las alergias, en cambio, el aumento de temperatura –a excepción de una leve diferencia en la zona congestionada del rostro–, no es un síntoma que deba aparecer.

Por el contrario, las alergias se caracterizan por producir picazón en los ojos y los resfríos no. Otra diferencia que marca uno y otro cuadro es la tos que puede aparecer con los resfríos. En la alergia a veces puede aparecer, aunque no es tan frecuente como en las enfermedades virales.

“Un resfriado puede durar de 3 a 10 días en los adultos, pero la tos puede durar un par de semanas más”, explica Mayo Clinic. También refiere al cansancio corporal, que a veces puede ser un síntoma de ambos. Este puede tratarse con reposo y una buena hidratación.

Cómo tratar resfríos y alergias

El resfrío común puede tratarse con analgésicos que alivian el dolor muscular o el de garganta. Los enjuagues o atomizadores nasales pueden aliviar la congestión o el goteo de la nariz. Los síntomas de las alergias, en cambio, pueden reducirse con enjuagues nasales con solución salina, antihistamínicos o spray nasal con esteroides y, siempre que sea posible, evitando la exposición a los alérgenos que la detonan.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Astenia primaveral: qué es y cómo afecta tu estado de ánimo

Astenia primaveral: qué es y cómo afecta tu estado de ánimo

Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Ocho sorprendentes beneficios de tomar mate con coco todos los días

Ocho sorprendentes beneficios de tomar mate con coco todos los días

Cómo mantener los intestinos “bajo control” para prevenir enfermedades

Cómo mantener los intestinos “bajo control” para prevenir enfermedades

¿Se cae un mito? La “copita diaria de vino” no sería buena para el corazón

¿Se cae un mito? La “copita diaria de vino” no sería buena para el corazón

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
4

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?
6

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Más Noticias
Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Comentarios