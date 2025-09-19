¿Es un resfriado o alergia? Cómo reconocer los síntomas y disfrutar el inicio de la primavera

Llegan las temporadas de polinización del año y los especialistas advierten a los alérgicos. Pero los cambios de temperatura en la transición entre el invierno y la primavera y los ocasionales chaparrones imprevistos, también son causantes de resfríos. El problema se presenta cuando los afectados no pueden reconocer si se trata de un simple resfríos o de una alergia.