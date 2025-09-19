¿Es un resfriado o alergia? Cómo reconocer los síntomas y disfrutar el inicio de la primavera

Llegan las temporadas de polinización del año y los especialistas advierten a los alérgicos. Pero los cambios de temperatura en la transición entre el invierno y la primavera y los ocasionales chaparrones imprevistos, también son causantes de resfríos. El problema se presenta cuando los afectados no pueden reconocer si se trata de un simple resfríos o de una alergia.
Los otorrinolaringólogos o alergistas necesitan reconocer si se trata de uno u otro cuadro. En función de ello, asignarán un tratamiento y sabrán si corresponden –o no– indicar antibióticos. Para ello, hay algunos síntomas característicos que permiten diferenciar lo que es una reacción inmunológica del cuerpo de una infección viral o bacteriana.
Qué causa los resfríos y las alergias
La prestigiosa institución de salud e investigación Mayo Clinic explica señala que hay síntomas fundamentales para reconocer cada cuadro respiratorio. También es importante prestar atención a la frecuencia con que aparecen, porque eso podría indicar si se trata de una predisposición del organismo o una respuesta ocasional.
Aunque los síntomas son similares, las causas de cada uno se distinguen. Los resfríos son respuestas del sistema inmunológico ante el ingreso de un virus al cuerpo, mientras que las alergias son reacciones a, justamente, alérgenos como el polen u otros agentes infecciosos que alteran la mucosa de las vías respiratorias superiores.
Alergias y resfríos: diferencias y similitudes
Los síntomas que más se notan pueden ser confusos para distinguir ambas condiciones. Los estornudos, el goteo nasal, la congestión e incluso la picazón son algunos de los síntomas que comparten. Pero, para identificarlos, hay que atender otros aspectos que pueden parecer irrelevantes.
En primer lugar, al ser producido por un virus, el resfrío puede causar fiebre porque el cuerpo intenta deshacerse del agente extraño de este modo. En las alergias, en cambio, el aumento de temperatura –a excepción de una leve diferencia en la zona congestionada del rostro–, no es un síntoma que deba aparecer.
Por el contrario, las alergias se caracterizan por producir picazón en los ojos y los resfríos no. Otra diferencia que marca uno y otro cuadro es la tos que puede aparecer con los resfríos. En la alergia a veces puede aparecer, aunque no es tan frecuente como en las enfermedades virales.
“Un resfriado puede durar de 3 a 10 días en los adultos, pero la tos puede durar un par de semanas más”, explica Mayo Clinic. También refiere al cansancio corporal, que a veces puede ser un síntoma de ambos. Este puede tratarse con reposo y una buena hidratación.
Cómo tratar resfríos y alergias
El resfrío común puede tratarse con analgésicos que alivian el dolor muscular o el de garganta. Los enjuagues o atomizadores nasales pueden aliviar la congestión o el goteo de la nariz. Los síntomas de las alergias, en cambio, pueden reducirse con enjuagues nasales con solución salina, antihistamínicos o spray nasal con esteroides y, siempre que sea posible, evitando la exposición a los alérgenos que la detonan.