Diabetes, estrés y aumento de peso: el peligroso triángulo que no deberías descuidar

Al hablar de estrés, tendemos a asociarlo a factores como el cansancio, el dolor de cabeza o el malestar estomacal. Pero un especialista español advierte que hay un aspecto sobre el que el estrés incide y que suele pasar desapercibido. Se trata de lo metabólico, que tiene una gran incidencia en el normal funcionamiento del cuerpo y que no suele relacionarse al estrés.