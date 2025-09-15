Secciones
SociedadSalud

Mate antiestrés: las hierbas ideales para reducir ansiedad y relajarte

El mate puede alterar tu sistema nervioso, aunque hay un famoso truco para que esto no suceda.

Hay una forma de preparación para que el mate no altere tu sistema nervioso Hay una forma de preparación para que el mate no altere tu sistema nervioso Yerba Mate Argentina
Hace 1 Hs

Si bien el mate es una bebida que aporta numerosos beneficios para la salud, una de sus contras es que puede alterar el sistema nervioso. Para que esto no suceda, existe un pequeño truco muy fácil de implementar al momento de la preparación.

Una usuaria de TikTok, que generalmente se dedica a dar tips sobre salud y alimentación, compartió cuál es el secreto para realizar un mate antiestrés y ansiedad. Este consejo logró viralizarse en cuestión de horas.

Bien argentino: Colapinto explicó cómo hacer un mate

Bien argentino: Colapinto explicó cómo hacer un mate

Básicamente, lo que comentó la tiktoker es que lo fundamental para lograr este mate es agregarle muchos yuyos con propiedades relajantes y antiinflamatorias. Además, aconsejó reemplazar la yerba tradicional por yerba orgánica, que además tiene beneficios digestivos.

El truco para preparar un mate antiestrés y ansiedad

Para iniciar la preparación, debes volcar la yerba orgánica hasta la mitad de la bebida, y luego agregarle los yuyos antiestrés como la cola de caballo, la manzanilla y la carqueja, solo por nombrar algunos de estos.

Por otro lado, además de la preparación, la influencer recomendó no utilizar los famosos mates de calabaza, ya que generalmente son estos los que producen inflamación.

Cuál es el secreto para preparar el mate perfecto

Ya lo sabes, si el mate altera tu sistema nervioso, el truco perfecto radica en agregarle una serie de yuyos con propiedades relajantes y antiinflamatorias, además de la yerba orgánica. Por otro lado, para preparar el mate perfecto, debes mostrar los pasos que se muestran a continuación:

1. Llenar el mate con yerba mate hasta tres cuartos.

2. Tape la boca del mate con una mano y agítelo.

3. Mantenga la inclinación de la yerba hacia un costado y vierta un poco de agua tibia.

4. Ahora vierta el agua caliente (70°-85°C), hasta aproximadamente la mitad del recipiente.

5. Introduzca la bombilla en el recipiente, hasta que el extremo inferior toque el fondo del mate.

6. Por último, vierta el agua caliente hasta arriba del recipiente.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ocho sorprendentes beneficios de tomar mate con coco todos los días

Ocho sorprendentes beneficios de tomar mate con coco todos los días

Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Hasta el 80% de los trabajadores experimenta el “miedo del domingo”

Hasta el 80% de los trabajadores experimenta el “miedo del domingo”

Por qué algunas personas mueven las piernas cuando están sentadas, según especialistas

Por qué algunas personas mueven las piernas cuando están sentadas, según especialistas

¿Revolución matera?: el dispositivo que promete jubilar a los termos

¿Revolución matera?: el dispositivo que promete jubilar a los termos

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
3

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios