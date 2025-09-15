Mate antiestrés: las hierbas ideales para reducir ansiedad y relajarte

Si bien el mate es una bebida que aporta numerosos beneficios para la salud, una de sus contras es que puede alterar el sistema nervioso. Para que esto no suceda, existe un pequeño truco muy fácil de implementar al momento de la preparación.
Una usuaria de TikTok, que generalmente se dedica a dar tips sobre salud y alimentación, compartió cuál es el secreto para realizar un mate antiestrés y ansiedad. Este consejo logró viralizarse en cuestión de horas.
Básicamente, lo que comentó la tiktoker es que lo fundamental para lograr este mate es agregarle muchos yuyos con propiedades relajantes y antiinflamatorias. Además, aconsejó reemplazar la yerba tradicional por yerba orgánica, que además tiene beneficios digestivos.
El truco para preparar un mate antiestrés y ansiedad
Para iniciar la preparación, debes volcar la yerba orgánica hasta la mitad de la bebida, y luego agregarle los yuyos antiestrés como la cola de caballo, la manzanilla y la carqueja, solo por nombrar algunos de estos.
Por otro lado, además de la preparación, la influencer recomendó no utilizar los famosos mates de calabaza, ya que generalmente son estos los que producen inflamación.
Cuál es el secreto para preparar el mate perfecto
Ya lo sabes, si el mate altera tu sistema nervioso, el truco perfecto radica en agregarle una serie de yuyos con propiedades relajantes y antiinflamatorias, además de la yerba orgánica. Por otro lado, para preparar el mate perfecto, debes mostrar los pasos que se muestran a continuación:
1. Llenar el mate con yerba mate hasta tres cuartos.
2. Tape la boca del mate con una mano y agítelo.
3. Mantenga la inclinación de la yerba hacia un costado y vierta un poco de agua tibia.
4. Ahora vierta el agua caliente (70°-85°C), hasta aproximadamente la mitad del recipiente.
5. Introduzca la bombilla en el recipiente, hasta que el extremo inferior toque el fondo del mate.
6. Por último, vierta el agua caliente hasta arriba del recipiente.