Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Es habitual que en momentos determinados de tu vida, sin razón aparente, escuches un pitido agudo que se prolonga. Se trata de un sonido que, aunque no proceda de un emisor exterior, el oído es capaz de escuchar en episodios de estrés. Es que lo genera por sí mismo y, aunque no se trata de un síntoma grave, puede disminuir la calidad de vida.