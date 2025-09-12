Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Es habitual que en momentos determinados de tu vida, sin razón aparente, escuches un pitido agudo que se prolonga. Se trata de un sonido que, aunque no proceda de un emisor exterior, el oído es capaz de escuchar en episodios de estrés. Es que lo genera por sí mismo y, aunque no se trata de un síntoma grave, puede disminuir la calidad de vida.
El síntoma recibe dos nombres. En Argentina, el más conocido es el de tinnitus. Pero también se lo nombre bajo el término acúfenos. La doctora Marta Chaure de la Clínica Universidad de Navarra, especialista en otorrinolaringología, hace una advertencia. “Aunque no sean peligrosos, pueden ser muy molestos y afectar significativamente el bienestar emocional de quien los sufre”.
Estrés y pérdida de audición: causas principales del tinnitus
Según señala Noticias Cun –de la Clínica Universidad de Navarra–, el 10% de la población española adulta padece de tinnitus. También se indica como causa principal de este síntoma la pérdida de la audición. Conforme pasan los años y envejecemos, es habitual perder audición. Esta disminución se relaciona estrechamente a la aparición de tinnitus.
Pero no es la única causa, sino que el estado emocional de una persona puede contribuir también a la aparición de los acúfenos. El estrés y los nervios pueden aumentar la frecuencia con que se sienten los pitidos y también hacer que se sientan más intensos. Mantenerse centrado en diferentes actividades puede ayudar a padecerlos menos.
Cómo evitar o “curar” el tinnitus por estrés
“En algunos casos cuando el acúfeno se debe a una patología concreta del oído interno, tratar esa enfermedad puede hacer que el pitido desaparezca. Pero, en general, lo que aplicamos es una terapia de reentrenamiento para el tinnitus”, destaca la doctora Chaure. No existe un tratamiento específico para este síntoma, sino que se busca tratar con terapias paralelas que permitan convivir con él pero hacer que afecte menos.
“Escuchar un sonido de fondo, como un ventilador o un dispositivo de ruido blanco, puede enmascarar el pitido y facilitar el descanso nocturno”, indica la especialista. También sirve tratar el estrés con terapia psicológica o buscando distracciones que distraigan y hagan mantener la mente ocupada en otras cosas y no en lo que estresa.