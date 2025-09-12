Secciones
SociedadSalud

Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

La salud mental puede producir síntomas físicos cuando los niveles de estrés, ansiedad o insomnio son altos.

El habitual pitido en el oído puede tener un origen relacionado a la salud mental. El habitual pitido en el oído puede tener un origen relacionado a la salud mental.
Hace 23 Min

Es habitual que en momentos determinados de tu vida, sin razón aparente, escuches un pitido agudo que se prolonga. Se trata de un sonido que, aunque no proceda de un emisor exterior, el oído es capaz de escuchar en episodios de estrés. Es que lo genera por sí mismo y, aunque no se trata de un síntoma grave, puede disminuir la calidad de vida.

¿Qué es el yoga restaurativo y por qué una experta recomienda practicarlo cuando hay estrés?

¿Qué es el yoga restaurativo y por qué una experta recomienda practicarlo cuando hay estrés?

El síntoma recibe dos nombres. En Argentina, el más conocido es el de tinnitus. Pero también se lo nombre bajo el término acúfenos. La doctora Marta Chaure de la Clínica Universidad de Navarra, especialista en otorrinolaringología, hace una advertencia. “Aunque no sean peligrosos, pueden ser muy molestos y afectar significativamente el bienestar emocional de quien los sufre”.

Estrés y pérdida de audición: causas principales del tinnitus

Según señala Noticias Cun –de la Clínica Universidad de Navarra–, el 10% de la población española adulta padece de tinnitus. También se indica como causa principal de este síntoma la pérdida de la audición. Conforme pasan los años y envejecemos, es habitual perder audición. Esta disminución se relaciona estrechamente a la aparición de tinnitus.

Pero no es la única causa, sino que el estado emocional de una persona puede contribuir también a la aparición de los acúfenos. El estrés y los nervios pueden aumentar la frecuencia con que se sienten los pitidos y también hacer que se sientan más intensos. Mantenerse centrado en diferentes actividades puede ayudar a padecerlos menos.

Cómo evitar o “curar” el tinnitus por estrés

“En algunos casos cuando el acúfeno se debe a una patología concreta del oído interno, tratar esa enfermedad puede hacer que el pitido desaparezca. Pero, en general, lo que aplicamos es una terapia de reentrenamiento para el tinnitus”, destaca la doctora Chaure. No existe un tratamiento específico para este síntoma, sino que se busca tratar con terapias paralelas que permitan convivir con él pero hacer que afecte menos.

“Escuchar un sonido de fondo, como un ventilador o un dispositivo de ruido blanco, puede enmascarar el pitido y facilitar el descanso nocturno”, indica la especialista. También sirve tratar el estrés con terapia psicológica o buscando distracciones que distraigan y hagan mantener la mente ocupada en otras cosas y no en lo que estresa.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las personas que se acuestan tarde están en riesgo de padecer diabetes, según un estudio

Las personas que se acuestan tarde están en riesgo de padecer diabetes, según un estudio

Nunca uses este producto para piso si tenés gatos o perros

Nunca uses este producto para piso si tenés gatos o perros

Consecuencias inesperadas: usar el celular en el baño aumenta el riesgo de hemorroides casi un 50%

Consecuencias inesperadas: usar el celular en el baño aumenta el riesgo de hemorroides casi un 50%

¿Qué comer antes de correr? El secreto para no quedarte sin energía a mitad de la carrera

¿Qué comer antes de correr? El secreto para no quedarte sin energía a mitad de la carrera

¿Cuáles son los beneficios de beber agua con sal marina todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de beber agua con sal marina todas las mañanas?

Lo más popular
Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
1

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
2

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
3

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
4

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
5

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”
6

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”

Más Noticias
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios