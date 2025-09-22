Milei agradeció a Trump y a su secretario del Tesoro: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El presidente Javier Milei celebró este lunes el respaldo expresado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró que Washington está dispuesto a “hacer lo necesario” para acompañar a la Argentina en el complejo escenario económico.
“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”, afirmó Milei a través de un mensaje en sus redes sociales.
Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el… https://t.co/odG0tjgyTE— Javier Milei (@JMilei) September 22, 2025
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la señal de respaldo internacional. “Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.
Respaldo desde Washington
El mensaje del Gobierno norteamericano llegó en la voz de Bessent, funcionario de la administración de Donald Trump, quien aseguró que el Departamento del Tesoro “está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato” para acompañar al Ejecutivo argentino.
El secretario indicó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, en alusión a posibles mecanismos de apoyo como líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda soberana a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.
Además, Bessent subrayó que Argentina es un aliado “sistémicamente importante” para Estados Unidos en la región y ponderó las reformas impulsadas por Milei. “Oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”, expresó.
Encuentro clave en Nueva York
El Tesoro adelantó que este martes se realizará en Nueva York una reunión entre Bessent, el presidente Donald Trump y Javier Milei. El encuentro será determinante para avanzar en nuevas instancias de cooperación financiera y comercial entre los dos países.