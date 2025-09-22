Secciones
DeportesMás deportes

¿Cuándo correrá Franco Colapinto en uno de los circuitos más esperados del año?

La agenda de Franco Colapinto continúa tras su actuación en Bakú y un parate de dos semanas.

¿Cuándo corre de nuevo Franco Colapinto? ¿Cuándo corre de nuevo Franco Colapinto?
Hace 2 Hs

Franco Colapinto tachó de su agenda el circuito por las calles de la ciudad de Bakú en su última presentación llena de imprevistos, donde un toque de su ex compañero en Williams lo dejó fuera de la lucha por los puntos. Ahora el argentino tendrá un parate de dos semanas antes de continuar con su calendario que lo llevará al Sudeste Asiático.

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Tras una actuación que no dejó grandes conquistas en el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto deberá concentrarse para una nueva carrera. El argentino lamentó un choque en el ingreso a los boxes que le hizo padecer una prueba que prometía un fin de semana estelar. El piloto había logrado el puesto 13° luego de la largada, pero tras el accidnete inalizó la carrera en el 19° lugar.

¿Cuándo correrá de nuevo Franco Colapinto?

El argentino buscará la revancha en el Sudeste Asiático, donde se trasladará para correr en el Gran Premio de Singapur, que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre. El circuito callejero de Marina Bay tiene una longitud de 4,94 kilómetros, donde los corredores deberán dar 62 vueltas cubriendo una distancia de 306,280 kilómetros, según informó DAZN.

Max Verstappen llegará al circuito del país insular como líder destacado de la clasificación general y gran candidato para repetir el título en el Marina Bay Street Circuit, donde se celebró la primera carrera nocturna del Mundial de F1 en 20008. En el mundo del automovilismo de monoplazas rápidamente se consagró como el desafío más destacado de todo el calendario.

Todas las carreras que disputará Franco Colapinto

Estas son las fechas que Franco Colapinto correrá en el tiempo próximo, según la agenda proporcionada por Infobae:

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Temas Franco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

El combate de todos los tiempos: cuándo se enfrentarán Agustín Monzón y Franco Bonavena

"El combate de todos los tiempos": cuándo se enfrentarán Agustín Monzón y Franco Bonavena

Colapinto le puso el pecho a los rumores sobre su incierto futuro en la Fórmula 1

Colapinto le puso el pecho a los rumores sobre su incierto futuro en la Fórmula 1

Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
4

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi
5

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York
6

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿cuándo y dónde puedo ver la esperada entrega?

Balón de Oro 2025: ¿cuándo y dónde puedo ver la esperada entrega?

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios