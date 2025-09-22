¿Cuándo correrá Franco Colapinto en uno de los circuitos más esperados del año?

Franco Colapinto tachó de su agenda el circuito por las calles de la ciudad de Bakú en su última presentación llena de imprevistos, donde un toque de su ex compañero en Williams lo dejó fuera de la lucha por los puntos. Ahora el argentino tendrá un parate de dos semanas antes de continuar con su calendario que lo llevará al Sudeste Asiático.