¿Cuándo correrá Franco Colapinto en uno de los circuitos más esperados del año?

Franco Colapinto tachó de su agenda el circuito por las calles de la ciudad de Bakú en su última presentación llena de imprevistos, donde un toque de su ex compañero en Williams lo dejó fuera de la lucha por los puntos. Ahora el argentino tendrá un parate de dos semanas antes de continuar con su calendario que lo llevará al Sudeste Asiático.
Tras una actuación que no dejó grandes conquistas en el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto deberá concentrarse para una nueva carrera. El argentino lamentó un choque en el ingreso a los boxes que le hizo padecer una prueba que prometía un fin de semana estelar. El piloto había logrado el puesto 13° luego de la largada, pero tras el accidnete inalizó la carrera en el 19° lugar.
¿Cuándo correrá de nuevo Franco Colapinto?
El argentino buscará la revancha en el Sudeste Asiático, donde se trasladará para correr en el Gran Premio de Singapur, que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre. El circuito callejero de Marina Bay tiene una longitud de 4,94 kilómetros, donde los corredores deberán dar 62 vueltas cubriendo una distancia de 306,280 kilómetros, según informó DAZN.
Max Verstappen llegará al circuito del país insular como líder destacado de la clasificación general y gran candidato para repetir el título en el Marina Bay Street Circuit, donde se celebró la primera carrera nocturna del Mundial de F1 en 20008. En el mundo del automovilismo de monoplazas rápidamente se consagró como el desafío más destacado de todo el calendario.
Todas las carreras que disputará Franco Colapinto
Estas son las fechas que Franco Colapinto correrá en el tiempo próximo, según la agenda proporcionada por Infobae:
GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00
Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina