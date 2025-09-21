En plena práctica de Bakú el auto de Colapinto recibió un golpe de una fruta: ¿qué pasó?

En plena disputa de la tercera práctica libre en Bakú un suceso insólito dejó perplejo a todo el equipo de Alpine, incluyendo al mismo Franco Colapinto. Fue su auto el que recibió un golpe de una fruta en medio de la pista de carreras.
Alpine transmitió su incredulidad en las redes. Cuando el piloto estaba entrando en la curva 6, una manzana fue hacia su auto y lo golpeó. La conversación entre Stuart Barlow y Colapinto fue delirante, ante la sorpresa de ambos por recibir el golpe de un objeto tan inesperado.
¿Cómo golpeó una fruta el auto de Franco Colapinto?
Aún sin la difusión de los videos que revelaban el momento exacto del impacto, la escudería francesa BWT Alpine F1 Team anunció el insólito incidente en sus redes sociales. El equipo compartió un diálogo del piloto de F3, Franco Colapinto, donde menciona que "golpeó algún tipo de fruta que cayó de un árbol". Lo que en un primer momento fue una de las frases más peculiares de la radio del equipo, se confirmó luego cuando se viralizaron las imágenes de la manzana.
A pesar de la curiosa colisión, Franco Colapinto pudo continuar sin problemas con su práctica libre, terminando en el 15° lugar. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en el puesto 19°. El siguiente paso para el piloto argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán es la sesión de clasificación, que definirá la parrilla de salida para la carrera principal del domingo.
Más accidentes y dificultades en la carrera de Bakú
La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán será recordada como una de las más caóticas de la Fórmula 1. La sesión se vio afectada por un total de seis banderas rojas, múltiples accidentes y condiciones climáticas cambiantes que complicaron la carrera para todos los pilotos. Entre los protagonistas de los incidentes estuvo el argentino Franco Colapinto, quien en los últimos segundos de la Q1 perdió el control de su monoplaza y terminó estrellándose contra el muro en la curva 4.
Al finalizar la sesión, el piloto de McLaren, Lando Norris, defendió a Colapinto y le restó dramatismo a lo sucedido. El actual segundo en el Mundial de Pilotos explicó que el fuerte viento fue un factor decisivo y justificó el accidente del argentino. "Es increíble. Ojalá todos pudieran entender lo difícil que fue con el viento", señaló Norris a Motorsport, agregando que "la mitad de los accidentes que vieron hoy probablemente se debieron a eso".