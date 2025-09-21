En plena práctica de Bakú el auto de Colapinto recibió un golpe de una fruta: ¿qué pasó?

Más accidentes y dificultades en la carrera de Bakú

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán será recordada como una de las más caóticas de la Fórmula 1. La sesión se vio afectada por un total de seis banderas rojas, múltiples accidentes y condiciones climáticas cambiantes que complicaron la carrera para todos los pilotos. Entre los protagonistas de los incidentes estuvo el argentino Franco Colapinto, quien en los últimos segundos de la Q1 perdió el control de su monoplaza y terminó estrellándose contra el muro en la curva 4.