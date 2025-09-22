La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

El Gran Premio de Azerbaiyán no fue sencillo para Franco Colapinto. El piloto argentino sufrió un accidente en la clasificación y otro incidente en la carrera principal, aunque mostró señales de crecimiento en un momento clave de la temporada.
La atención no solo estuvo en la pista. Horas antes, Flavio Briatore publicó en redes una foto en la que aparece con Colapinto y directivos de Alpine en una sala privada, lo que desató rumores sobre su futuro en la escudería.
El bonaerense de 22 años es uno de los nombres que suenan para acompañar a Pierre Gasly en 2026. La imagen junto al experimentado dirigente italiano alimentó las especulaciones de los fanáticos en todo el mundo.
Los hinchas interpretaron la reunión como un indicio de que las negociaciones están avanzadas. En redes sociales se multiplicaron las teorías sobre un inminente anuncio para el próximo año.
Lo que esperan los fans
Aunque no hay confirmación oficial, el deseo de los seguidores es que Colapinto se convierta en piloto titular de Alpine. La foto enigmática se transformó en el principal disparador de esa ilusión.