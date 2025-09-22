Trump encabeza el “funeral de Estado” de Charlie Kirk

Kirk utilizó sus millones de seguidores en redes sociales, la enorme audiencia de su podcast y sus apariciones en universidades para impulsar la agenda de Trump entre los jóvenes y defender una ideología nacionalista y cristiana. Incluso antes de que el sospechoso fuera identificado, Trump dijo que Kirk fue “mártir de la verdad y la libertad” y culpó de su asesinato a la retórica de la “izquierda radical”.