Estos son los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja tras el crimen

La fiscalía del condado de Utah reveló este martes mensajes de texto enviados por Tyler Robinson, presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, a su compañero de cuarto y pareja sentimental, Lance Twiggs, tras el tiroteo ocurrido en el campus de la Universidad Utah Valley en Orem.
Según el fiscal de distrito Jeff Gray, Robinson, de 22 años, enfrenta siete cargos, entre ellos asesinato con agravantes, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos, y la oficina judicial pedirá la pena de muerte. La evidencia incluye mensajes en los que Robinson confesaba haber cometido el crimen y explicaba sus motivos.
“Ya estaba harto de su odio”, le escribió Robinson a Twiggs, justificando el ataque y relatando la planificación del asesinato con un rifle de su abuelo. Según los documentos judiciales, Robinson había dejado una nota debajo del teclado de Twiggs diciendo: “Tengo la oportunidad de cargarme a Charlie Kirk y voy a aprovecharla”.
Transcripción completa de los mensajes
Robinson: Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en Orem un poco más. No debería tardar mucho en volver a casa, pero aún tengo que buscar mi rifle. Siendo sincero, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte.
Twiggs: ¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad?
Robinson: Sí, lo siento.
Twiggs: ¿Pensé que habían atrapado a la persona?
Robinson: No, atraparon a un viejo loco y luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado tomar mi rifle de mi punto de recogida poco después, pero la mayor parte de esa parte de la ciudad se cerró. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo esperando.
Twiggs: ¿Por qué?
Robinson: ¿Por qué lo hice?
Twiggs: Sí.
Robinson: Ya he tenido suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si consigo tomar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo, espero que ya se hayan ido. No he visto nada de que lo hayan encontrado...
Twiggs: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?
Robinson: Creo que poco más de una semana. Puedo acercarme, pero hay un patrullero estacionado justo al lado. Creo que ya registraron ese lugar, pero no quiero arriesgarme...
Robinson: Ojalá hubiera dado la vuelta y lo hubiera agarrado en cuanto llegué a mi coche... Me preocupa lo que haría mi padre si no le trajera el rifle del abuelo... No sé si tenía número de serie, pero no me rastrearía. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo... Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo le voy a explicar a mi padre que lo perdí? Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla... ¿Recuerdas cómo grababa balas? Los putos mensajes son casi un meme (…) Bueno, tendré que dejarlo, es una puta mierda. A juzgar por lo de hoy, diría que el arma del abuelo funciona bien, no sé. Creo que era una mira de 2000 dólares.
Robinson: Borra este intercambio.
Robinson: Mi papá quiere fotos del rifle… Dice que el abuelo quiere saber quién tiene qué. Los federales publicaron una foto del rifle, y es muy original. Me está llamando ahora mismo, pero no contesto.
Robinson: Desde que Trump llegó al poder, mi papá ha sido un fanático de MAGA [Make America Great Again].
Robinson: Me voy a entregar voluntariamente. Uno de mis vecinos es ayudante del sheriff.
Robinson: Eres lo único que me preocupa, cariño.
Twiggs: Tú me preocupas mucho más.
Robinson: No hables con los medios, por favor. No concedas entrevistas ni hagas comentarios. Si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio.