Estos son los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja tras el crimen

Robinson: Ojalá hubiera dado la vuelta y lo hubiera agarrado en cuanto llegué a mi coche... Me preocupa lo que haría mi padre si no le trajera el rifle del abuelo... No sé si tenía número de serie, pero no me rastrearía. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo... Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo le voy a explicar a mi padre que lo perdí? Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla... ¿Recuerdas cómo grababa balas? Los putos mensajes son casi un meme (…) Bueno, tendré que dejarlo, es una puta mierda. A juzgar por lo de hoy, diría que el arma del abuelo funciona bien, no sé. Creo que era una mira de 2000 dólares.