Crimen político en EEUU: el perfil del asesino de Charlie Kirk polariza el debate

Los republicanos culpan a la “izquierda radical” y al vínculo con una persona trans.

Charlie Kirk. Charlie Kirk.
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presunto asesino del influencer de derecha Charlie Kirk tenía una “ideología de izquierda” y vivía con una persona transgénero que era su pareja, declaró el domingo el gobernador de Utah, en detalles que encienden el debate político en un Estados Unidos polarizado.

Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves por la noche en Utah, sospechoso de matar a tiros a Kirk el día anterior durante un acto público en un campus de ese estado.

Quien convivía con Robinson “era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer”, declaró este domingo gobernador Spencer Cox al canal CNN. Agregó que esta persona “no tenía idea de lo que estaba pasando” y ha sido “increíblemente cooperativa” con los investigadores, a diferencia del presunto tirador, quien se niega a dar detalles.

El gobernador de Utah dio entrevistas de televisión y en una de ellas mencionó que los investigadores creen que Robinson adoptó ideas de izquierda. “Es evidente que había una ideología de izquierda en este asesino”, afirmó Cox.

"Fui yo": el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk habría confesado en un chat antes de entregarse

Desde el ecosistema demócrata, señalan que Robinson, muy por el contrario, estaba vinculado con grupos que acusan a Kirk de no ser lo suficientemente claro con su supremacismo blanco y posturas de ultraderecha.

Desde que se conoció este asesinato, que fue grabado en directo, varias figuras y medios de comunicación conservadores, siguiendo los pasos del presidente, Donald Trump, han denunciado la influencia de la “izquierda radical”. El sábado, varios medios reportaron sobre la relación de Robinson con su pareja transgénero, lo que encendió la ira de los activistas de ultraderecha para quienes la identidad de género es un tema clave.

"Movimiento terrorista”

La influencer conservadora Laura Loomer instó el sábado a “designar el movimiento trans como un movimiento terrorista” y el multimillonario Elon Musk posteó en sus redes a favor de prohibir los tratamientos de transición y criticó la ideología de izquierda.

Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un mitin en una universidad de Utah, fue el fundador del grupo juvenil conservador Turning Point USA y era un duro crítico de los derechos LGBT+, en particular los de las personas transgénero.

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

En un mensaje en X de agosto, se refirió “al culto a la muerte del delirio trans”, poco después de que dos niños fueran asesinados y otros nueve resultaran heridos durante un tiroteo en una iglesia de Minneapolis a manos de un agresor que, según las autoridades, se identificaba como transgénero.

Las provocaciones de Kirk, que se presentaba como cristiano, encendieron el debate. En un video publicado en 2023 por Right Wing Watch, se ve a Kirk describiendo a las personas transgénero ante una audiencia eclesiástica como “levantar el dedo del medio a Dios”.

Un ex miembro del gabinete del expresidente demócrata Joe Biden, Pete Buttigieg, subrayó que no hay “un patrón consistente de la izquierda contra la derecha entre los tiradores” en ataques recientes, mencionando el asesinato de la legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su esposo en junio.

Javier Milei habló por video en el evento de Vox en Madrid y se comparó con el activista Charlie Kirk

“Tenemos que rechazar a cualquiera que pueda intentar explotar la violencia política”, dijo a Buttigieg a NBC.

Turning Point USA anunció que el 21 de septiembre se celebrará un homenaje a Kirk en un estadio cerca de Phoenix, Arizona, al cual el presidente Trump confirmó el domingo que asistirá.

