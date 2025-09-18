La cadena ABC suspendió a Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

Organizaciones como la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) señalaron que el gobierno presionó a ABC, y la cadena terminó cediendo a esa presión. Políticos demócratas, como el gobernador de California Gavin Newsom y el congresista Brad Sherman, criticaron la decisión calificándola de "comportamiento corrupto" y un intento coordinado para controlar los medios. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, afirmó que una sociedad libre no puede silenciar a comediantes porque al presidente no le guste lo que dicen, instando a todos los funcionarios electos a oponerse a este acto antidemocrático.