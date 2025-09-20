Tensión financiera por la suba del dólar: expertos advierten sobre el impacto en la economía real

La inestabilidad cambiaria también afecta a empresas y consumidores. Con un dólar que alcanzó el techo de la banda cambiaria y la intervención del Banco Central para contenerlo, muchas empresas carecen de precios de referencia, lo que retrasa compras de insumos, frena ventas y dificulta la negociación de contratos. “Cuando no hay un dólar de referencia, no hay precio, y sin precio se paralizan operaciones en múltiples sectores”, señaló Damián Di Pace, economista y director de Focus Market, consignó el portal Infobae.