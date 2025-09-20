Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Cuestión de tasas: ¿qué sucederá con la tasa de interés?

La dinámica actual de tasas de interés en pesos en la Argentina responde a una decisión clara del Gobierno: secar la plaza de pesos para enfriar la economía y contener la inflación, aún a costa de profundizar el freno de la actividad. Según Linares, este enfoque combina dos herramientas clásicas: tasas de interés reales elevadas y mayores encajes bancarios. Los encajes son los fondos que los bancos deben dejar depositados en el Banco Central y que no pueden utilizar para otorgar créditos. Al elevar ese porcentaje, se reduce la capacidad del sistema financiero de multiplicar el dinero a través del crédito. En otras palabras, hay menos plata circulando en la calle. Con menos pesos disponibles y tasas más altas, la idea es desalentar el consumo, frenar la demanda y así ponerle un límite a la suba de precios. Es una estrategia ortodoxa, que busca estabilizar la macro, aunque no tenga contemplaciones con la economía real. Pero este tipo de políticas no es gratuita. Secar la plaza de pesos sin un programa integral que contemple la inversión, el empleo y la competitividad, puede derivar en recesión prolongada y tensión social. La contracción del crédito y el costo financiero creciente afectan a empresas y familias por igual. En síntesis, el Gobierno decidió jugar fuerte con la política monetaria para intentar domar la inflación, incluso si eso significa dejar de lado -al menos por ahora- los efectos colaterales sobre la economía productiva. Las tasas seguirán altas mientras dure este enfoque. Y el costo del dinero, también.