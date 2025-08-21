Anmat prohibió el uso y comercialización de un té que promete adelgazar

¿Por qué prohibieron el té verde adelgazante?

Anmat decidió prohibir el uso, comercialización y distribución del supuesto quemador natural en toda Argentina, en todas sus presentaciones, por irregularidades. Se trata de un producto médico que no cuenta con autorización sanitaria porque se desconocen sus orígenes, material con que está fabricado, funcionalidad y seguridad. Por lo tanto, representa un potencial riesgo para la salud de quienes lo consuman.