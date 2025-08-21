Secciones
Anmat prohibió el uso y comercialización de un té que promete adelgazar

El producto no cumple con la reglamentación que permite al organismo garantizar que su contenido no tiene contraindicaciones.

Hace 6 Min

Esta mañana se emitió un comunicado en el que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió un producto vendido como adelgazante. La medida fue publicada también en la Disposición 6132/2025 del Boletín Oficial.

El Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió una consulta por el producto ofrecido para bajar de peso, presuntamente comercializado por medio de redes sociales.

Se trata del producto “Quemador Natural - Natural Gym, RP receta 480265 - Vencimiento: 20/11/26- 30 COMPRIMIDOS Te Verde Centella Asiática – Venta Libre - INDUSTRIA ARGENTINA Producto autorizado por ANMAT - PM-2097», según la información publicada en el Boletín Oficial.

¿Por qué prohibieron el té verde adelgazante?

Anmat decidió prohibir el uso, comercialización y distribución del supuesto quemador natural en toda Argentina, en todas sus presentaciones, por irregularidades. Se trata de un producto médico que no cuenta con autorización sanitaria porque se desconocen sus orígenes, material con que está fabricado, funcionalidad y seguridad. Por lo tanto, representa un potencial riesgo para la salud de quienes lo consuman.

El producto se ofrecía como fabricado con té verde y centella asiática, pero hacía referencia a una receta médica, lo que sugiere que fue presentado como fórmula magistral. El Departamento de Control de Mercado informó que este tipo de preparaciones solo puede hacerse en farmacias habilitadas, con receta médica incluída.

También se advirtió que el número PM2097, incluido en el envase, no existe en los registros oficiales. Por todo esto, se concluyó que el producto es falsificado. La decisión tiene como fin proteger a eventuales usuarios del producto, ya que se desconoce su seguridad y eficacia.

Anmat prohibe una salsa de tomate por tener gusanos

Anmat emitió una advertencia pública sobre la presencia de gusanos en envases de tomate triturado marca Marolio, y pidió a la población abstenerse de consumir el producto afectado.

La alerta se originó a partir de denuncias realizadas por familias del municipio bonaerense de Rojas, quienes reportaron la presencia de organismos extraños en el alimento distribuido en escuelas. Tras las primeras investigaciones, la Anmat informó que a simple vista parecen gusanos, aunque al microscopio se trataría de microstomum sp, un tipo de parásito que no debería encontrarse en el producto.

