Prohibidos por Anmat: adiós a estos cosméticos, productos capilares y aceites de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso una serie de prohibiciones en dos rubros. El objetivo del organismo es regular la comercialización y distribución de todos los productos que incluye su nombre para proteger la salud de la población. En este sentido, se determinó que los productos que deberán dejar de ser ofrecidos no presentaron las garantías necesarias para llegar a los consumidores sin afectar su salud.
Esta mañana, la página oficial de Anmat publicó un extenso listado de productos que no tienen autorización para salir al mercado. Por ello, dejarán de distribuirse al menos dos marcas de aceite de oliva, una serie de productos para el cuidado del cabello y otra de cosméticos.
Dos aceites de oliva prohibidos por Anmat
El primero de los productos prohibidos está rotulado como “‘Aceite de oliva extra virgen marca Campos de Arauco - Oliva’, RNPA N° 03004315-8, RNE N° 03000166”. La medida fue oficializada en la Disposición N°6677/25 y fue impulsada por carecer de registros de establecimiento y producto y por exhibir un rótulo con registros sanitarios que no pertenecían a la marca que registraba.
El segundo aceite de oliva prohibido contiene una etiqueta que versa: “‘Aceite de Oliva Virgen Extra’ marca Arauco - Artesanal de la Rioja, prensado en frío, RNP: 19012011 - RNE:09052008”. La medida se tomó tras una investigación en la que se verificó que los números de RNE y de RNP exhibidos en el rótulo no existen en los registros oficiales, por lo que el producto se declaró ilegal.
Cosméticos prohibidos por Anmat
Dentro del rubro de los cosméticos, se prohibió la marca “Vieless” en todo el territorio argentino. Sus productos carecen de inscripción sanitaria y representan un potencial riesgo para la salud ya que pueden contener formol como activo alisante. Los ítems listados son:
- Alisado Agile Extreme
- Alisado Inteligente Frutal
- London Botox - Wise Fórmula
- Alisado Inteligente Cítrico
- Queratin Shock Bifaz
- Alisado Molecular
- Alisado Marroquino
Ninguno de ellos se encuentra registrado en la base de datos oficial según informó el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de Anmat.
En última instancia, se prohibió la venta y distribución de cosméticos de la marca “Up! My Hair” por no tener inscripción sanitaria. El departamento de Cosmetovigilancia recibió una denuncia que alcanzó a más de 30 productos que no cumplían la normativa obligatoria. Entre los ítems afectados se encuentran:
- Biotina pura
- Ampolla alisante biotina
- Protector térmico biotina
- Tratamiento de biotina
- Nutrición biotina
- Acondicionador biotina
- Shampoo biotina
- Bálsamo labial skincare
- Crema hidratante
- Serum glow up
- Protector solar toque seco
- Mousse clean
- Acondicionador moringa y karité
- Shampoo moringa y karité
- Máscara moringa y karité
- Biotina pura cejas y pestañas
- Máscara absolut repair gold mask
- Mascarilla nutri curly
- Espuma hidra curly
- Óleo bifásico bond repair
- Mascarilla bond repair
- Serum elixir glycolic gloss
- Acondicionador elixir glycolic gloss
- Shampoo elixir glycolic gloss
- Mascarilla elixir glycolic gloss
- Manteca capilar UP! Butter
- Mascarilla collagen UP!
- Mascarilla bio pantenol
- Alisado sin formol bio liss
- Alisado sin formol liss repair
- Shampoo neutro
- Baño de crema
Al igual que los productos de la marca anterior, estos podrían contener formol, que puede generar irritaciones, problemas respiratorios y riesgo de cáncer nasofaríngeo.