Prohibidos por Anmat: adiós a estos cosméticos, productos capilares y aceites de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso una serie de prohibiciones en dos rubros. El objetivo del organismo es regular la comercialización y distribución de todos los productos que incluye su nombre para proteger la salud de la población. En este sentido, se determinó que los productos que deberán dejar de ser ofrecidos no presentaron las garantías necesarias para llegar a los consumidores sin afectar su salud.