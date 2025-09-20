Qué hacer con la piel irritada por alergias: las cremas y tratamientos que recomiendan los especialistas

Alergias: recomendaciones de especialistas para la piel irritada

Existen diferentes tratamientos para eliminar la picazón en la piel, pero en algunos casos lo mejor es no hacer nada ni tocar la zona afectada. Lo básico es iniciar con un lavado de la piel para eliminar la presencia de alérgenos. Los medicamentos de venta libre como los antihistamínicos pueden disminuir el síntoma, pero también hacerte sentir sueño. Otra medida es utilizar un humidificador que reduzca la sequedad del aire en tus ambientes.