Qué hacer con la piel irritada por alergias: las cremas y tratamientos que recomiendan los especialistas

Son muchas las causas que pueden irritarte la piel, pero generalmente se distinguen dos: la dermatitis irritante de contacto, que implica una reacción de la piel a una sustancia o fricción irritante, o una dermatitis de contacto alérgica, que implica la reacción de la piel ante el contacto con una sustancia que produce alergia.
La principal dificultad para reconocer la dermatitis por alergia es que son muchos los alérgenos –sustancias que producen alergia– que pueden producirla. Pueden ser productos cosméticos, telas y prendas de vestir, perfumes, esmaltes de uñas, tinturas para el cabello, cremas, níquel y otros metales, hiedra, látex, caucho, conservantes en comidas o medicamentos o formaldehído.
Es habitual que las personas alérgicas sepan qué causa su reacción en la piel cuando se trata de picazón. Pero no siempre se sabe, porque una persona puede tolerar por años una sustancia y después de mucho tiempo tener una reacción. Esta puede manifestarse entre las 24 y 48 horas posteriores y, una vez que aparece, la persona será alérgica para siempre.
Alergias: recomendaciones de especialistas para la piel irritada
Existen diferentes tratamientos para eliminar la picazón en la piel, pero en algunos casos lo mejor es no hacer nada ni tocar la zona afectada. Lo básico es iniciar con un lavado de la piel para eliminar la presencia de alérgenos. Los medicamentos de venta libre como los antihistamínicos pueden disminuir el síntoma, pero también hacerte sentir sueño. Otra medida es utilizar un humidificador que reduzca la sequedad del aire en tus ambientes.
También hay productos hidratantes y emolientes, que alisan, hidratan y protegen la piel formando una barrera protectora que retiene la humedad y alivia la picazón. Ayudan a que la piel se “cure” por sí sola y evitan que se inflame nuevamente. Son productos que las personas alérgicas suelen tener a mano cuando conocen que tienen dermatitis.
Un médico puede indicar también corticosteroides de uso tópico, es decir, que se aplican sobre la piel. Se pueden recomendar toallas húmedas de algodón y lociones suavizantes contra la picazón para reducir otros síntomas. Los geles refrescantes pueden aliviar temporalmente la piel, así como las lociones de calamina, las cremas con mentol, alcanfor, capsaicina o anestésicos tópicos como la pramoxina que solo pueden utilizar adultos.
Bañarse para reducir la picazón de la piel irritada por alergia
La institución de investigación especializada en medicina Mayo Clinic indica que bañarse puede ser un remedio para la picazón corporal de una exposición a alérgenos. Recomienda bañarse usando agua tibia con media taza –100 gramos– de sulfato de magnesio, bicarbonato de sodio o un producto de baño a base de avena.
Usá un jabón suave –Dove, Olay, Cetaphil– y limita su uso a las axilas y la ingle. No frotes demasiado fuerte y limitá el tiempo del baño. Enjuagate bien, secate con golpecitos –y no raspando la piel– y agregá una crema humectante.