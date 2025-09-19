Saturno más cerca de la Tierra que nunca: qué es el fenómeno de "oposición" que ocurrirá pronto

En el camino de nuestro planeta alrededor del Sol hay encuentros fascinantes y uno de ellos es con el gigante gaseoso más imponente. Saturno se mostrará más grande y brillante en el cielo nocturno, cuando llegue a su punto más cercano con nuestro planeta este fin de semana.
La oposición de Saturno es el evento casi místico que ocurrirá en estos próximos días. Los expertos afirmaron que es ahora cuando podremos levantar la mirada y observar al gigante con sus anillos, en su punto más próximo a nuestra órbita.
¿Cómo ocurre la oposición de Saturno?
El evento tendrá lugar el 21 de septiembre. Allí Saturno alcanzará un fenómeno llamado "oposición", que resulta cuando la Tierra se ubica directamente entre el Sol y otro planeta. Esto ocurre porque la órbita de la Tierra es más pequeña, por ende nuestro planeta viaja más rápido. Así cada año esta le "le saca una vuelta de ventaja" a Saturno, y por lo tanto, una vez al año la Tierra pasa entre el Sol y Saturno, produciéndose lo que se conoce como oposición, según indicaron desde el Observatorio Astronómico de Córdoba.
Visto desde la Tierra, el ángulo entre el Sol y Saturno es de 180º, y es en ese momento que Saturno se ubica en su mínima distancia a la Tierra. A su vez, debido a que Saturno estará ubicado directamente opuesto al Sol, estará completamente iluminado y, por lo tanto, será más fácil de detectar.
La oposición de Saturno es un fenómeno que ocurre cada año y nos brinda la posibilidad de ver claramente al gigante gaseoso. Podremos admirarlo a simple vista pero será necesario un telescopio para quienes quieran ver sus famosos anillos.
Oposiciones que quedan en el año
23 de septiembre de 2025: Oposición de Neptuno
Según indicaron desde el medio Starwalk Space, Neptuno estará en oposición al Sol el 23 de septiembre de 2025, a las 12:45 GMT. Tendrá una magnitud de 7.8, que es su brillo máximo para 2025. El planeta surgirá en el este al atardecer y será visible toda la noche en la constelación de Piscis. Neptuno no se puede ver a simple vista, por lo que necesitará buenos binoculares o un telescopio para observarlo. Si tiene un telescopio de tamaño mediano, podrá ver la luna más brillante de Neptuno, Tritón.
Alrededor de la oposición, Neptuno estará más cerca de la Tierra para 2025 — a una distancia de aproximadamente 28.9 unidades astronómicas. El tamaño del disco de Neptuno también será el mayor, midiendo 2.4 segundos de arco de diámetro.
21 de noviembre de 2025: Oposición de Urano
Urano estará en oposición al Sol el 21 de noviembre de 2025, a las 12:17 GMT. Tendrá una magnitud de 5.6, que es su brillo máximo para 2025. El planeta surgirá en el este al atardecer y será visible toda la noche en la constelación de Tauro. Teóricamente, puede vislumbrar a Urano a simple vista bajo un cielo oscuro, pero en la práctica, es mejor usar buenos binoculares o un telescopio para su observación. Si tiene un telescopio de tamaño mediano, puede ver hasta cuatro lunas de Urano: Titania, Oberón, Umbriel y Ariel.