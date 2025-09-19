Saturno más cerca de la Tierra que nunca: qué es el fenómeno de "oposición" que ocurrirá pronto

¿Cómo ocurre la oposición de Saturno?

El evento tendrá lugar el 21 de septiembre. Allí Saturno alcanzará un fenómeno llamado "oposición", que resulta cuando la Tierra se ubica directamente entre el Sol y otro planeta. Esto ocurre porque la órbita de la Tierra es más pequeña, por ende nuestro planeta viaja más rápido. Así cada año esta le "le saca una vuelta de ventaja" a Saturno, y por lo tanto, una vez al año la Tierra pasa entre el Sol y Saturno, produciéndose lo que se conoce como oposición, según indicaron desde el Observatorio Astronómico de Córdoba.