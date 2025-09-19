Secciones
SociedadTecnología

Saturno más cerca de la Tierra que nunca: qué es el fenómeno de "oposición" que ocurrirá pronto

Saturno y la Tierra se encontrarán a la mínima distancia este fin de semana, lo que permitirá ver al planeta gaseoso de forma nítida.

Saturno y la Tierra se encontrarán en el camino. Saturno y la Tierra se encontrarán en el camino.
Hace 1 Hs

En el camino de nuestro planeta alrededor del Sol hay encuentros fascinantes y uno de ellos es con el gigante gaseoso más imponente. Saturno se mostrará más grande y brillante en el cielo nocturno, cuando llegue a su punto más cercano con nuestro planeta este fin de semana.

De la Luna de Maíz al resplandor de Saturno: todo lo que sucederá en el cielo durante septiembre

De la Luna de Maíz al resplandor de Saturno: todo lo que sucederá en el cielo durante septiembre

La oposición de Saturno es el evento casi místico que ocurrirá en estos próximos días. Los expertos afirmaron que es ahora cuando podremos levantar la mirada y observar al gigante con sus anillos, en su punto más próximo a nuestra órbita.

¿Cómo ocurre la oposición de Saturno?

El evento tendrá lugar el 21 de septiembre. Allí Saturno alcanzará un fenómeno llamado "oposición", que resulta cuando la Tierra se ubica directamente entre el Sol y otro planeta. Esto ocurre porque la órbita de la Tierra es más pequeña, por ende nuestro planeta viaja más rápido. Así cada año esta le "le saca una vuelta de ventaja" a Saturno, y por lo tanto, una vez al año la Tierra pasa entre el Sol y Saturno, produciéndose lo que se conoce como oposición, según indicaron desde el Observatorio Astronómico de Córdoba.

Visto desde la Tierra, el ángulo entre el Sol y Saturno es de 180º, y es en ese momento que Saturno se ubica en su mínima distancia a la Tierra. A su vez, debido a que Saturno estará ubicado directamente opuesto al Sol, estará completamente iluminado y, por lo tanto, será más fácil de detectar.

La oposición de Saturno es un fenómeno que ocurre cada año y nos brinda la posibilidad de ver claramente al gigante gaseoso. Podremos admirarlo a simple vista pero será necesario un telescopio para quienes quieran ver sus famosos anillos.

Oposiciones que quedan en el año

23 de septiembre de 2025: Oposición de Neptuno

Según indicaron desde el medio Starwalk Space, Neptuno estará en oposición al Sol el 23 de septiembre de 2025, a las 12:45 GMT. Tendrá una magnitud de 7.8, que es su brillo máximo para 2025. El planeta surgirá en el este al atardecer y será visible toda la noche en la constelación de Piscis. Neptuno no se puede ver a simple vista, por lo que necesitará buenos binoculares o un telescopio para observarlo. Si tiene un telescopio de tamaño mediano, podrá ver la luna más brillante de Neptuno, Tritón.

Alrededor de la oposición, Neptuno estará más cerca de la Tierra para 2025 — a una distancia de aproximadamente 28.9 unidades astronómicas. El tamaño del disco de Neptuno también será el mayor, midiendo 2.4 segundos de arco de diámetro.

21 de noviembre de 2025: Oposición de Urano

Urano estará en oposición al Sol el 21 de noviembre de 2025, a las 12:17 GMT. Tendrá una magnitud de 5.6, que es su brillo máximo para 2025. El planeta surgirá en el este al atardecer y será visible toda la noche en la constelación de Tauro. Teóricamente, puede vislumbrar a Urano a simple vista bajo un cielo oscuro, pero en la práctica, es mejor usar buenos binoculares o un telescopio para su observación. Si tiene un telescopio de tamaño mediano, puede ver hasta cuatro lunas de Urano: Titania, Oberón, Umbriel y Ariel.

Alrededor de la oposición, Urano estará más cerca de la Tierra para 2025 — a una distancia de aproximadamente 18.5 unidades astronómicas. El tamaño del disco del planeta también será el mayor, midiendo 3.7 segundos de arco de diámetro.​

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
No estamos solos: descubrieron una mini luna oculta que orbita la Tierra hace 60 años

No estamos solos: descubrieron una "mini luna" oculta que orbita la Tierra hace 60 años

Detectaron posibles biofirmas en Marte: es la señal más clara de vida que se haya encontrado

Detectaron posibles biofirmas en Marte: "es la señal más clara de vida que se haya encontrado"

Un asteroide del tamaño de un rascacielos pasará cerca de la Tierra y los astrónomos simularán un choque

Un asteroide del tamaño de un rascacielos pasará cerca de la Tierra y los astrónomos simularán un choque

Olas de calor extremas: la contaminación industrial las hace 200 veces más probables, según estudio

Olas de calor extremas: la contaminación industrial las hace 200 veces más probables, según estudio

Amazon versus Tierra del Fuego: cuál es la mejor opción para comprar celulares

Amazon versus Tierra del Fuego: cuál es la mejor opción para comprar celulares

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
1

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
2

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
4

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Comentarios