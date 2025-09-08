De la Luna de Maíz al resplandor de Saturno: todo lo que sucederá en el cielo durante septiembre

Septiembre de 2025 promete mucho más que solo el equinoccio y el cambio de estación, revelando un calendario astronómico repleto de fenómenos fascinantes. Los observadores estan atentos a los últimos eclipses del año, oportunidades excepcionales para observar planetas, algunos de ellos son la distintiva luna de maíz, y el equinoccio que dará inicio al otoño en el hemisferio norte y a la primavera en el sur.
National Geographic, en su repaso de los siete principales fenómenos astronómicos del mes, detalla una serie de eventos que invitan a la contemplación del firmamento. Desde lunas llenas con nombres ancestrales hasta ocultaciones planetarias y la oportunidad de ver a gigantes gaseosos brillar intensamente, septiembre de 2025 se perfila como un mes de gran actividad astronómica, incluso con eventos que no serán visibles en todas las regiones del planeta.
Los eventos astronómicos destacados de septiembre de 2025
Ocultación lunar de Venus
El 19 de septiembre el cielo presentará la ocultación lunar de Venus. Durante este suceso, la Luna pasará por delante de Venus, ocultando temporalmente el planeta de la vista de los observadores. Este fenómeno será visible desde África, Rusia Occidental, Canadá, Asia y Europa.
Eclipse solar parcial
Antes de finalizar el mes, el 21 de septiembre tendrá lugar un eclipse solar parcial. En esta ocasión, el cono de sombra oscura de la Luna pasará completamente por debajo de la Tierra, aproximadamente 410 km por debajo del Polo Sur. Se estima que solo las zonas más australes del planeta observaran este fenómeno, con Nueva Zelanda disfrutando de un oscurecimiento solar significativo poco después del amanecer, y una porción aún mayor del Sol cubierta en algunas partes de la Antártida. Regiones como Colombia, México y otros países latinoamericanos no podrán percibirlo.
La oposición de Saturno
El 21 de septiembre también ofrecerá una ocasión perfecta para disfrutar de buenas observaciones astronómicas gracias a la oposición de Saturno. En esta fecha, el sexto planeta del Sistema Solar se encontrará directamente opuesto al Sol en el cielo y en su mínima separación con la Tierra (perigeo). Por ello, se verá especialmente brillante desde la Tierra y será fácilmente perceptible a simple vista. Para apreciar sus anillos, sin embargo, será mejor usar un telescopio.
Equinoccio de septiembre
El equinoccio de septiembre de 2025 ocurrirá exactamente a las 18:20 GMT, lo que se traduce a las 12:20 en México, 13:20 en Colombia, y 15:20 en Argentina. La palabra "equinoccio" significa "noche igual" y marca el momento exacto en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de nuestro planeta, brillando por igual en ambos hemisferios. Este evento se relaciona con el cambio de estaciones, dando inicio al otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur.
Neptuno en oposición y en perigeo
Finalmente, Neptuno también estará en oposición y en perigeo durante septiembre, lo que ofrece una oportunidad para verlo. No obstante, es importante mencionar que a simple vista, Neptuno es aproximadamente cinco veces más débil que la estrella más tenue, por lo que no se observa a simple vista. Para contemplar este "planeta más esquivo", será necesario usar un telescopio o binoculares. Un truco útil para localizarlo consiste en buscar a Saturno primero, y luego usar una aplicación o mapa celeste.