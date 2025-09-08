De la Luna de Maíz al resplandor de Saturno: todo lo que sucederá en el cielo durante septiembre

Antes de finalizar el mes, el 21 de septiembre tendrá lugar un eclipse solar parcial. En esta ocasión, el cono de sombra oscura de la Luna pasará completamente por debajo de la Tierra, aproximadamente 410 km por debajo del Polo Sur. Se estima que solo las zonas más australes del planeta observaran este fenómeno, con Nueva Zelanda disfrutando de un oscurecimiento solar significativo poco después del amanecer, y una porción aún mayor del Sol cubierta en algunas partes de la Antártida. Regiones como Colombia, México y otros países latinoamericanos no podrán percibirlo.