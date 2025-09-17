El cometa más antiguo que el Sol se acerca a la Tierra: qué significa su misteriosa visita

Secretos más antigüos que el Sol

Matthew Hopkins, uno de los primeros en identificar el cometa junto a su equipo, señaló que el cometa tiene una antigüedad asombrosa: cerca de siete mil millones de años, según su modelo Ōtautahi–Oxford. Si este dato se confirmara, estaríamos admirando al cometa más antigüo que jamás hayamos conocido, más ancestral que nuestro Sol. Este dato tiene un potencial enorme, incluso más allá de ser asombroso por la edad. Este astro podría conservar una firma química de los primeros días de la formación galáctica, lo cual transformaría nuestra comprensión de la evolución de la materia en el universo.