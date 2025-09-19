Secciones
Galletas con papas fritas y chips de chocolates: la receta de una influencer que desató polémica

Una receta que parte las aguas, amigable solo para quienes se animan a lo agridulce.

Una influencer asegura que el resultado y el sabor son sorprendentes.
Hace 1 Hs

Todo el mundo ama las papas fritas y todo el mundo ama las galletas con chips de chocolate. Pero eso no implica necesariamente que la idea de mezclar ambos sea una buena –o, cuanto menos, aceptable– idea. Pero la influencer Lorena Salinas del blog de cocina Craving Journals, no cree lo mismo.

Cómo hacer pan nube en casa: la receta keto más fácil y esponjosa

Cómo hacer pan nube en casa: la receta keto más fácil y esponjosa

“¿Qué pasa si le echamos papas fritas a nuestra masa de galletas?”, se pregunta la cocinera y pastelera apenas empieza su video-receta. Es que Salinas está confiada de que el resultado sorprenderá a quien sea que lo pruebe. Su receta se viralizó en las redes sociales y más de un curioso aprovechó para ver el paso a paso.

“Esta receta está diseñada solo para los que amamos las mezclas tipo helado con papas a la francesa”, escribió la persona cuyo comentario recibió más likes. Pero otros se inclinaron por opinar que no se trataba de una combinación saludable o que bajo ninguna circunstancia harían tal mezcla.

¿Cómo preparar las galletas de chocolate con papas fritas?

En solo 30 minutos podás preparar 12 porciones de estas curiosas galletas. Necesitarás 150 gramos de manteca a temperatura ambiente, 160 gramos de azúcar, un huevo, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla, 220 gramos de harina común y una cucharadita de sal. Para lograr que la masa adquiera un poco de volumen, también usarás una cucharadita de polvos de hornear. Además, los ingredientes infaltables son los chips de chocolate, de los que se usarán 80 gramos, y las papas fritas, 50 gramos.

1. Con un batidor de mano, mezclá la manteca con el azúcar hasta que queden suaves y cremosas. Una vez que se integren bien, agregá el huevo y esencia de vainilla y volvé a mezclar.

2. Agregá el resto de los ingredientes secos –a excepción de las papas y el chocolate–, es decir, la harina, el polvo para hornear y la sal y mezclá con una espátula con movimientos envolventes.

3. Por último, agregá los chips de chocolate y las papas fritas pero tan grandes como puedas, sin triturarlas. A medida que mezcles todo, se romperán por sí mismas, pero conservando un tamaño lo suficientemente considerable como para sentir su sabor.

4. Formá pelotitas con las manos con toda la masa. Podés usar un molde o proporcionador de galletas para que tengan el mismo tamaño. Pasalas a una bandeja para horno con papel para hornear y aplastalas ligeramente sin oflarlas.

5. Calentá el horno y cociná las galletas de 12 a 15 minutos a 180 °C. Apenas las saques del horno, decoralas con un poco más de papas y chips de chocolate de manera que se vean en la superficie.

Una vez que estén frías, estarán listas para servirse.

Comentarios