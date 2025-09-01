Argentina consiguió el primer puesto entre las mejores galletas del mundo: ¿qué producto es?

La Argentina inició septiembre con otra "consagración de gloria", esta vez en el plano gastronómico y continúa liderando las recetas de las "galletitas" en todo el mundo. La prestigiosa revista gourmet de comidas tradicionales, Taste Atlas elaboró el listado de los 50 mejores dulces tradicionales de los distintos países y el alfajor argentino se estableció en el primer lugar.
Por encima del melomakarono griego, las galletas con chispas de chocolate estadounidenses y el stroopwafel de los Países Bajos se encuentra una de los postres emblema de la Argentina: el alfajor, un deleite que consta de dos tapitas de galleta y un relleno que puede variar entre distintos productos, aunque el dulce de leche es el fundamental. El anuncio lo hizo la revista en su Instagram y le otorgó a esta preparación 4.4 estrellas en el ranking.
Las cinco mejores galletitas del mundo
1. Alfajor - Argentina
El primer lugar del ranking lo ocupa el alfajor argentino, uno de los postres más característicos y populares de nuestro país, ue admepás puede encontrarse en extensas variaciones, que vandesde el relleno, la cobertura, el sabor de la galletita, el tamaño y un largo etc´petera. La versión más tardicional consiste en dos galletas suaves y esponjosas unidas por un relleno de dulce de leche y cubiertas con chocolate.
El alfajor argentino tiene influencia árabe ubicada en la península ibérica. Sin embargo, después de la llegada de los españoles durante la colonización, el alfajor se transformó en un emblema nacional,a doptando sus propia identidad. Hoy en día, es consumido en todo el país, tanto en kioscos y panaderías como en producciones artesanales e industriales, siendo también un recuerdo típico para turistas.
A pesar de ser un símbolo nacional, el alfajor argetino no es considerado una "galletita" por los locales, por lo que su inclusión en este ranking sorprendió a muchos. Los usuarios argentinos abrieron incluso un debate en la sección de comentarios, mientras que otros celebraron la obtención del título.
"El alfajor no es una galleta", dijeron algunos mientras que incluso otros dudaron su origen y audcieron que era de Uruguay. Sin embargo los comentarios de celebración colmaron el posteo.
2. Melomakarona - Grecia
La melomakarona es un dulce tradicional griego, especialmente popular en la época navideña. Se trata de galletas suaves y aromáticas hechas con harina, sémola fina, aceite de oliva, jugo y ralladura de naranja, canela, clavo de olor, y a veces brandy o coñac. Una vez horneadas, se sumergen en un jarabe de miel para hacerlas jugosas y dulces, y se suelen espolvorear con nueces picadas. Este postre es un reflejo de la tradición mediterránea que utiliza miel, frutos secos y especias en su repostería festiva.
3. Cookie de chip de chocolate - Estados Unidos
La cookie de chip de chocolate es un producto muy popular y reconocido a nivel mundial, originario de Estados Unidos. Su masa se elabora con harina, manteca, azúcar, huevos y esencia de vainilla, a la que se le añaden pequeños trozos de chocolate que se derriten parcialmente durante la cocción. Su creación accidental se remonta a la década de 1930, cuando Ruth Wakefield, dueña del Toll House Inn en Massachusetts, agregó pedacitos de chocolate a la masa esperando que se fundieran por completo, pero los trozos mantuvieron su forma, dando origen a este nuevo dulce que rápidamente ganó popularidad.
4. Stroopwafel - Países Bajos
El stroopwafel es un dulce tradicional de los Países Bajos, compuesto por dos finas galletas redondas con un patrón enrejado, similares a waffles, unidas por un relleno de jarabe espeso de caramelo. Su origen se sitúa en el siglo XIX, cuando se hacían inicialmente con restos de masa y migas endulzados con sirope. Con el tiempo, la receta se perfeccionó y se convirtió en un producto emblemático de la repostería neerlandesa. Tradicionalmente, se disfruta colocándolo sobre una taza de café o té caliente para que el vapor entibie y suavice el caramelo.
5. Marranito - México
El marranito, también conocido como puerquito o cochinito, es un pan dulce tradicional de la repostería mexicana, distintivo por su forma de cerdito. Pertenece a la panadería de anís o de piloncillo, ya que su masa a menudo lleva este endulzante natural, lo que le confiere un sabor particular, entre acaramelado y especiado. Este pan tiene una gran carga simbólica y nostálgica en México, se encuentra comúnmente en panaderías y mercados, y suele disfrutarse con café, atole o chocolate caliente, formando parte de la tradición de la panadería popular mexicana que mezcla influencias europeas con ingredientes locales.