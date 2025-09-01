Argentina consiguió el primer puesto entre las mejores galletas del mundo: ¿qué producto es?

La cookie de chip de chocolate es un producto muy popular y reconocido a nivel mundial, originario de Estados Unidos. Su masa se elabora con harina, manteca, azúcar, huevos y esencia de vainilla, a la que se le añaden pequeños trozos de chocolate que se derriten parcialmente durante la cocción. Su creación accidental se remonta a la década de 1930, cuando Ruth Wakefield, dueña del Toll House Inn en Massachusetts, agregó pedacitos de chocolate a la masa esperando que se fundieran por completo, pero los trozos mantuvieron su forma, dando origen a este nuevo dulce que rápidamente ganó popularidad.