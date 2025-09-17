Cómo hacer pan nube en casa: la receta keto más fácil y esponjosa

Para quienes buscan incorporar recetas bajas en carbohidratos en sus rutinas, el pan nube se posiciona como la opción preferida de muchas personas que apuestan a la actividad física y cuidar su alimentación diaria. De pocos ingredientes y muy fácil preparación, este plato es el ideal para acompañar los platos de cada almuerzo o cena.
Con una textura esponjosa y un sabor suave, este pan es ideal para acompañar tus comidas favoritas. Para hacerlo se necesitan:
- Tres huevos
- 100 gramos de queso crema
- Un cuarto de cucharadita de cremor tártaro (podés sustituirlo por media cucharadita de jugo de limón o vinagre blanco)
- Una cucharada de edulcorante (opcional, para un toque dulce)
- Una pizca de sal
Paso a paso, cómo hacer el pan nube
Paso 1: preparar los ingredientes
Precalentar el horno a 150°C y forrar una bandeja de horno con papel encerado.
Separar las claras de las yemas de los huevos en dos boles diferentes.
Paso 2: montar las claras
En el bol con las claras de huevo, añadir el cremor tártaro (o el jugo de limón/vinagre) y la pizca de sal.
Batir las claras con una batidora eléctrica hasta obtener picos firmes. Este paso es crucial para conseguir la textura esponjosa del pan nube.
Paso 3: mezclar las yemas
En el bol con las yemas, añadir el queso crema y el edulcorante (si decides usarlo).
Batir hasta obtener una mezcla homogénea y suave.
Paso 4: incorporar las claras
Con una espátula, incorporar suavemente la mezcla de yemas y queso crema a las claras montadas. Hazlo con movimientos envolventes para no perder el aire de las claras.
Paso 5: formar los panes
Con una cuchara, colocar porciones de la mezcla en la bandeja de horno, formando pequeños montículos del tamaño deseado.
Dejar espacio entre cada montículo, ya que la mezcla se expandirá ligeramente durante la cocción.
Paso 6: hornear
Hornear durante 20-25 minutos, o hasta que los panes estén dorados y firmes al tacto.
Retirar del horno y dejar enfriar en una rejilla.
Consejos y Variaciones
Aromatiza el pan nube añadiendo hierbas secas, ajo en polvo o queso rallado a la mezcla de yemas para darle un toque especial.
Usa el pan nube como base para sandwiches o tostadas, añadiendo tus ingredientes favoritos.
Conserva el pan nube en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por tres días. También puedes congelarlo para disfrutarlo más tarde.