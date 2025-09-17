Secciones
SociedadGastronomía

Cómo hacer pan nube en casa: la receta keto más fácil y esponjosa

Una opción ideal para acompañar tus comidas o incluir en tus desayunos.

Pan nube: paso a paso, cómo preparar esta receta baja en carbohidratos Pan nube: paso a paso, cómo preparar esta receta baja en carbohidratos (Foto: comedera.com)
Hace 1 Hs

Para quienes buscan incorporar recetas bajas en carbohidratos en sus rutinas, el pan nube se posiciona como la opción preferida de muchas personas que apuestan a la actividad física y cuidar su alimentación diaria. De pocos ingredientes y muy fácil preparación, este plato es el ideal para acompañar los platos de cada almuerzo o cena.

Pan de avena y yogur: una receta saludable para el desayuno de todos los días

Pan de avena y yogur: una receta saludable para el desayuno de todos los días

Con una textura esponjosa y un sabor suave, este pan es ideal para acompañar tus comidas favoritas. Para hacerlo se necesitan:

- Tres huevos

- 100 gramos de queso crema

- Un cuarto de cucharadita de cremor tártaro (podés sustituirlo por media cucharadita de jugo de limón o vinagre blanco)

- Una cucharada de edulcorante (opcional, para un toque dulce)

- Una pizca de sal

Paso a paso, cómo hacer el pan nube

Paso 1: preparar los ingredientes

Precalentar el horno a 150°C y forrar una bandeja de horno con papel encerado.

Separar las claras de las yemas de los huevos en dos boles diferentes.

Paso 2: montar las claras

En el bol con las claras de huevo, añadir el cremor tártaro (o el jugo de limón/vinagre) y la pizca de sal.

Batir las claras con una batidora eléctrica hasta obtener picos firmes. Este paso es crucial para conseguir la textura esponjosa del pan nube.

Paso 3: mezclar las yemas

En el bol con las yemas, añadir el queso crema y el edulcorante (si decides usarlo).

Batir hasta obtener una mezcla homogénea y suave.

Paso 4: incorporar las claras

Con una espátula, incorporar suavemente la mezcla de yemas y queso crema a las claras montadas. Hazlo con movimientos envolventes para no perder el aire de las claras.

Paso 5: formar los panes

Con una cuchara, colocar porciones de la mezcla en la bandeja de horno, formando pequeños montículos del tamaño deseado.

Dejar espacio entre cada montículo, ya que la mezcla se expandirá ligeramente durante la cocción.

Paso 6: hornear

Hornear durante 20-25 minutos, o hasta que los panes estén dorados y firmes al tacto.

Retirar del horno y dejar enfriar en una rejilla.

Consejos y Variaciones

Aromatiza el pan nube añadiendo hierbas secas, ajo en polvo o queso rallado a la mezcla de yemas para darle un toque especial.

Usa el pan nube como base para sandwiches o tostadas, añadiendo tus ingredientes favoritos.

Conserva el pan nube en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por tres días. También puedes congelarlo para disfrutarlo más tarde.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La aerolínea más elegante del mundo que trasladó a numerosas celebridades, volvió a operar tras 34 años

La aerolínea "más elegante del mundo" que trasladó a numerosas celebridades, volvió a operar tras 34 años

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
4

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
5

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Lisandro Catalán: “Es momento para estrechar los vínculos y el diálogo”
6

Lisandro Catalán: “Es momento para estrechar los vínculos y el diálogo”

Más Noticias
Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Comentarios