Más que una simple alergia: qué es la anafilaxia y cómo afecta

Las autoridades sanitarias estiman que en Tucumán, las alergias afectan aproximadamente a un 40% de personas. Este cuadro se caracteriza por algunos síntomas respiratorios como la congestión nasal, la picazón de ojos y nariz y los estornudos. Pero hay otro tipo de alergias que se manifiestan de una forma más intensa y que pueden ser graves si no reciben tratamiento.
La anafilaxia, según define la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en su sitio Medline Plus, es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo. Suele darse en respuesta a un químico que se convirtió en un alérgeno, es decir, una sustancia que puede ser inofensiva pero que puede ocasionar una reacción de mayor intensidad.
Una alergia grave: cuáles son las causas de la anafilaxia
En la mayoría de los casos, la anafilaxia se produce como respuesta a medicamentos como la morfina, los medicamentos de contraste para radiografías y el ácido acetilsalicílico; a alimentos, como pescados y mariscos, frutos secos, leche, trigo, soja y sésamo; a las picaduras de insectos como abejas, avispas y hormigas, o al látex.
“Aunque no es común, algunas personas padecen anafilaxia por el ejercicio aeróbico, comer, correr o incluso por una actividad física menos intensa como caminar”, indica Mayo Clinic. Las personas que desconocen a qué son alérgicas pueden hacer ciertas pruebas para ayudar a identificar el alérgeno.
Cómo se trata la anafilaxia
El peligro de atravesar un cuadro alérgico intenso de anafilaxia es que el cuerpo libera histamina y otras sustancias que cierran las vías respiratorias y presentan otros síntomas. Se trata de una enfermedad grave que compromete a todo el cuerpo y que puede presentar otros indicadores como dolor abdominal, ansiedad, opresión en el pecho, diarrea, dificultad para tragar, picazón, náuseas y otros.
Si tenés una reacción alérgica, lo importante es actuar con rapidez y consultar con un médico sin esperar a que los síntomas desaparezcan por sí mismo. Muchas personas suelen llevar consigo un autoinyector de epinefrina para administrarlo de inmediato ante la exposición a los alérgenos, pero la indicación debe ser dada por un médico.
El diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia se dan a largo plazo y suelen ser complejos por lo que es probable que necesites consultar con un alergista e inmunólogo. Ante cualquier emergencia, es importante solicitar atención médica, mantener la calma e intentar tranquilizar a la persona afectada.
Alergia: qué evitar ante un episodio de reacción grave
- No suponga que cualquier inyección para alergias que la persona ya haya recibido brindará protección completa.
- No ponga una almohada debajo de la cabeza de la persona si está teniendo problemas para respirar. Esto puede bloquear las vías respiratorias.
- No le dé nada a la persona por la boca si está teniendo problemas para respirar.