Más que una simple alergia: qué es la anafilaxia y cómo afecta

Las autoridades sanitarias estiman que en Tucumán, las alergias afectan aproximadamente a un 40% de personas. Este cuadro se caracteriza por algunos síntomas respiratorios como la congestión nasal, la picazón de ojos y nariz y los estornudos. Pero hay otro tipo de alergias que se manifiestan de una forma más intensa y que pueden ser graves si no reciben tratamiento.