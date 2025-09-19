A 100 días de la condena: el kirchnerismo convocó a una marcha en apoyo a Cristina Fernández

El kirchnerismo anunció una movilización para este sábado para expresar su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, al cumplirse 100 días desde la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex mandataria, en la causa Vialidad
La decisión fue adoptada en la sede del PJ Nacional, ubicada en Matheu 130, durante una reunión en la que se definieron los próximos pasos de la campaña “Argentina con Cristina”.
Los referentes presentes ratificaron la continuidad de las actividades destinadas a visibilizar la situación judicial de la ex mandataria. En ese sentido, recordaron que ya pasaron tres meses de la masiva concentración en la Plaza de la Dignidad, donde cientos de miles de personas se movilizaron en respaldo a Cristina Kirchner.
Preparativos para el 17 de octubre
En paralelo, se confirmó que el 17 de octubre, fecha del Día de la Lealtad peronista y a pocos días de las elecciones nacionales, se realizará una caravana nacional bajo el lema “Leales de corazón”.
Según precisaron, será en formato de peregrinación con 12 columnas que partirán desde distintos puntos del conurbano bonaerense, en representación de cada año de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.