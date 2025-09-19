Secciones
Política

A 100 días de la condena: el kirchnerismo convocó a una marcha en apoyo a Cristina Fernández

La movilización será este sábado 20 de septiembre a las 15 frente a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario la ex mandataria por la causa Vialidad.

A 100 días de la condena: el kirchnerismo convocó a una marcha en apoyo a Cristina Fernández
Hace 1 Hs

El kirchnerismo anunció una movilización para este sábado para expresar su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, al cumplirse  100 días desde la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex mandataria, en la causa Vialidad

La decisión fue adoptada en la sede del PJ Nacional, ubicada en Matheu 130, durante una reunión en la que se definieron los próximos pasos de la campaña “Argentina con Cristina”.

Intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: la defensa de Sabag Montiel pidió su absolución

Intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: la defensa de Sabag Montiel pidió su absolución

Los referentes presentes ratificaron la continuidad de las actividades destinadas a visibilizar la situación judicial de la ex mandataria. En ese sentido, recordaron que ya pasaron tres meses de la masiva concentración en la Plaza de la Dignidad, donde cientos de miles de personas se movilizaron en respaldo a Cristina Kirchner.

Preparativos para el 17 de octubre

En paralelo, se confirmó que el 17 de octubre, fecha del Día de la Lealtad peronista y a pocos días de las elecciones nacionales, se realizará una caravana nacional bajo el lema “Leales de corazón”. 

Cristina Kirchner, tras el rechazo en Diputados a los vetos de Milei: “El pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón”

Cristina Kirchner, tras el rechazo en Diputados a los vetos de Milei: “El pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón”

Según precisaron, será en formato de peregrinación con 12 columnas que partirán desde distintos puntos del conurbano bonaerense, en representación de cada año de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Temas Cristina Fernández de KirchnerTucumánBuenos AiresSan JoséJuan Domingo PerónPartido JusticialistaJavier MileiEl fallo de la Corte sobre Cristina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
4

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?
6

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El escándalo de los audios: Cerimedo dijo que Spagnuolo le habría contado a Milei sobre las coimas

El escándalo de los audios: Cerimedo dijo que Spagnuolo le habría contado a Milei sobre las coimas

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

El rechazo a los vetos de Milei desató fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, mientras crece la expectativa por el Senado

El rechazo a los vetos de Milei desató fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, mientras crece la expectativa por el Senado

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Comentarios