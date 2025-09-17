Cristina Kirchner, tras el rechazo en Diputados a los vetos de Milei: “El pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón”

Impacto político y electoral

La doble derrota legislativa representa un duro golpe para el gobierno de Milei, que además arrastra la reciente derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La pérdida de apoyos en el Congreso, sumada a la incertidumbre económica vinculada al plan de Luis Caputo, genera un clima de desconcierto en el oficialismo, mientras se acerca el 26 de octubre, fecha de las próximas elecciones legislativas.