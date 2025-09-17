Cristina Kirchner, tras el rechazo en Diputados a los vetos de Milei: “El pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón”

Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara con amplias mayorías los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció desde sus redes sociales y celebró el resultado desde su departamento en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.
Declaraciones de Cristina Kirchner
En su cuenta de “X”, la titular del Partido Justicialista (PJ) escribió:
"Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública".
Minutos después, la exmandataria fue vista celebrando desde el balcón de su departamento, mientras estudiantes se congregaban frente a San José 1111 en señal de apoyo.
Marcha Federal y respaldo social
Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, junto a jubilados, participaron este miércoles en la Marcha Federal, que acompañó el rechazo parlamentario a los vetos presidenciales. Los manifestantes se desplazaron desde el Congreso Nacional hasta el edificio donde Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad.
Resultados de las votaciones
Ley de emergencia del Hospital Garrahan: 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.
Ley de financiamiento universitario: 175 apoyos, 67 rechazos y 2 abstenciones.
Impacto político y electoral
La doble derrota legislativa representa un duro golpe para el gobierno de Milei, que además arrastra la reciente derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La pérdida de apoyos en el Congreso, sumada a la incertidumbre económica vinculada al plan de Luis Caputo, genera un clima de desconcierto en el oficialismo, mientras se acerca el 26 de octubre, fecha de las próximas elecciones legislativas.
El escenario político se agrava por acusaciones de corrupción y la polarización en torno a los principales referentes del oficialismo y la oposición, dejando al gobierno de Milei frente a un desafío clave para mantener el control legislativo y la confianza social.