Juicio por YPF: la Argentina obtuvo un fallo favorable en Irlanda por la expropiación

La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de los fondos Burford Capital y Eton Park para ejecutar en ese país la sentencia del caso YPF, que condena a la Argentina a pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
La decisión constituye un precedente favorable para la República Argentina, ya que impide que los demandantes puedan embargar activos en Irlanda mientras continúa la apelación en Nueva York.
Un fallo clave en el exterior
Según informó la Procuración del Tesoro, los fondos habían solicitado el reconocimiento y ejecución internacional del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pero la justicia irlandesa resolvió que no corresponde avanzar hasta que se defina la apelación en curso.
“Esta resolución representa la primera victoria argentina frente a los intentos de ejecución internacional de la sentencia”, señaló el organismo oficial.
El especialista Sebastián Maril explicó que el fallo responde al pedido de Argentina de impedir embargos anticipados:
“No se pueden autorizar ejecuciones si todavía hay una apelación en curso y la Argentina tiene chances de ganarla”, afirmó.
Contexto: la apelación en Nueva York
La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la orden de la jueza Loretta Preska, que había exigido a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a una cuenta de custodia en el Banco de Nueva York Mellon.
La resolución autorizó además la participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos como “amicus curiae”, en apoyo a la posición argentina.
Claves del fallo sobre YPF
La Justicia de Irlanda rechazó ejecutar la sentencia contra Argentina.
El fallo de Nueva York reclama más de US$ 16.000 millones más intereses.
La apelación sigue en curso y los embargos quedan suspendidos.
Es el primer triunfo internacional de Argentina frente a los intentos de ejecución.
El país mantiene el control sobre el 51% de las acciones de YPF.
Con esta nueva resolución, la Argentina suma un respaldo en el plano internacional en su disputa por la expropiación de YPF, mientras avanza la batalla judicial en tribunales estadounidenses.