“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que no se arrepiente de haber impulsado la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y calificó la medida como una “decisión muy valiente”.
En diálogo con Odisea Argentina (LN+), el mandatario provincial sostuvo que “haría lo mismo” si se presentara nuevamente la misma situación. “Estuvo bien hecho. Había que recuperar YPF, porque con Repsol había caído un 40% la producción de gas y petróleo, y faltaban reservas en dólares para importar”, afirmó y consideró que el juicio que se desarrolla en Nueva York -donde la Argentina podría ser condenada a pagar más de U$S16.000 millones- “no debería llevarse a cabo”.
Explicó que la decisión de recuperar el 51% de las acciones de YPF se apoyó en la potestad del Estado para expropiar bienes en casos de interés público, y recordó que la ley fue sancionada por una amplia mayoría en el Congreso.
“Se fue a buscar una ley que fue votada por 208 diputados, la enorme mayoría abogados. Yo no soy abogado”. “La Constitución y las leyes están por encima de los estatutos privados”, apuntó.
El ex titular del Ministerio de Hacienda comparó la medida con las expropiaciones que se realizan para construir rutas. “El Estado lo expropia por ser de interés público, y luego se le paga una indemnización. Eso fue lo que ocurrió con YPF”, planteó.
Según su interpretación, todos los conflictos judiciales quedaron cerrados en aquel momento. Sin embargo, cuestionó que el fondo Burford haya adquirido por U$S15 millones los derechos del “presunto juicio a la quiebra de los Eskenazi”, y que luego buscara un tribunal “para que les diera la razón”.
Al ser consultado sobre el fallo de la jueza Loretta Preska, quien intimó a la Argentina a pagar con acciones o desembolsar más de U$S16.000 millones, Kicillof respondió que el proceso “no tiene validez” porque “la jurisdicción es argentina”. Y añadió: “Es el mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula”.
Críticas a Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026
En otro tramo de la entrevista, el mandatario bonaerense cuestionó la política económica del presidente Javier Milei y el discurso que brindó en cadena nacional sobre el Presupuesto 2026, al que calificó como un “disco rayado”. “Lo que le pasa a Milei es que nos viene mintiendo hace mucho. Lo de recuperarse como una V corta... pedo de buzo, dijo... Lo que se ve es que después de la devaluación hay una caída dramática que todavía persiste”, expresó.
La recesión -según Kicillof- se evidencia en la “caída de la actividad económica, la paralización de la obra pública” y la falta de recuperación desde marzo. “El ajuste es para los jubilados, los argentinos, las provincias. Dijo que iba a dolarizar. Mentira que iba a gobernar con distintas personas... está el mismo staff o buena parte del que estuvo en el gobierno de Macri. ‘Con los mismos de siempre no vamos a hacer algo distinto’, había dicho... bueno es él y los de siempre”, sentenció.