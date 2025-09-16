“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

La recesión -según Kicillof- se evidencia en la “caída de la actividad económica, la paralización de la obra pública” y la falta de recuperación desde marzo. “El ajuste es para los jubilados, los argentinos, las provincias. Dijo que iba a dolarizar. Mentira que iba a gobernar con distintas personas... está el mismo staff o buena parte del que estuvo en el gobierno de Macri. ‘Con los mismos de siempre no vamos a hacer algo distinto’, había dicho... bueno es él y los de siempre”, sentenció.