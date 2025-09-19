Secciones
Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

El ministro de Economía reiteró que el Gobierno no se moverá del programa económico.

Luis Caputo. Luis Caputo. ARCHIVO
Hace 1 Hs

“No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria”. Con estas palabras, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió ayer a defender el plan que impulsa la administración del presidente Javier Milei. El titular del Palacio de Hacienda ofreció la acostumbrada entrevista al streaming Carajo, en la que aseguró que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio de 2026, tratando de llevar tranquilidad hacia los mercados, luego de que hayan registrado bajas en acciones y bonos argentinos superiores al 14%.

La entrevista surgió en un contexto de tensión cambiaria, luego de que el Banco Central saliera a vender U$S 379 millones de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista. Sumado a las que vendió el miércoles (U$S 53 millones), se registró un saldo negativo total de U$S 432 millones para contener al mayorista en el sistema de bandas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Actualmente, ese techo está posicionado en los $ 1.474,83, mientras que queda en $ 948,76 para el piso.

En paralelo, tanto acciones como bonos se desplomaron y el riesgo país superó los 1.400 puntos, posicionándose en 1.453 puntos básicos, una suba de 24,5% en el día. El funcionario nacional estuvo acompañado por su viceministro, José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Además, Felipe Núñez, Federico Furiase (director del BCRA) y Martín Vaughtier, todos parte del equipo económico, se encontraron presentes ya que conducen el programa.

El objetivo de Caputo fue llevar tranquilidad y reforzar el programa económico que diseñó el Gobierno junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que la escalada del dólar y la baja de reservas generara tensión económica.

Tras el revés, Luis Caputo cruzó al Congreso: Están tratando de voltear al Presidente

“El programa económico está hecho para que lo dólares sirvan para defender el techo de la banda. No nos vamos a mover de ahí y vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, certificó. Además, envió un mensaje de tranquilidad hacia los mercados, luego de que acciones y bonos argentinos se desplomaran y sufrieran pérdidas de hasta 14%.

Logros

El funcionario destacó los logros que llevó adelante el Ejecutivo, y manifestó que “a pesar de lo ocurrido seguimos con superávit fiscal y primario, el BCRA capitalizado y la inflación sigue estando controlada”. “Es una situación rara”, analizó Caputo.

Sin embargo, no dejó de lado a la oposición política, a la cual  acusó de llevar adelante un “ataque político” que “no se vio nunca en la historia de la Argentina”. “Estamos viendo una cosa bizarra en el país”, señaló, al tiempo que agregó que a pesar de eso, la macroeconomía “está muy sólida”. En ese mismo sentido, el ministro de Economía no dejó de lado el rechazo a los vetos presidenciales que recibió el Gobierno el miércoles.

“Si vos agregas un gasto tenés que decir cómo lo vas a financiar. Ellos no lo hacen, lo que demuestra que quieren romper el equilibrio fiscal”, criticó.

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

A pesar de eso, Caputo remarcó que el gasto de las leyes de de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades “no van a terminar afectando el equilibrio fiscal”. También cargó contra el predecesor de su cargo, el ex ministro Sergio Massa, y el gobierno de Alberto Fernández. “Son todos los temas que ellos mismo ajustaron cuando eran gobierno”, indicó. “No vamos a volver al pasado. Lo que se ha hecho en estos 100 años, particularmente los últimos 20, en el país no funcionó”, finalizó.

