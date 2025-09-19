Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

“No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria”. Con estas palabras, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió ayer a defender el plan que impulsa la administración del presidente Javier Milei. El titular del Palacio de Hacienda ofreció la acostumbrada entrevista al streaming Carajo, en la que aseguró que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio de 2026, tratando de llevar tranquilidad hacia los mercados, luego de que hayan registrado bajas en acciones y bonos argentinos superiores al 14%.