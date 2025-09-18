Secciones
Tras el revés, Luis Caputo cruzó al Congreso: "Están tratando de voltear al Presidente"

En la previa de la sesión por los ATN, el ministro aseguró que los senadores buscarán "romper el equilibrio fiscal" y envió un mensaje a los argentinos.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, lanzó este jueves explosivas críticas contra la oposición en la previa del debate en el Senado del veto a la Ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los acusó de tratar de "voltear" al presidente Javier Milei

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el funcionario afirmó: “El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”.

El funcionario agregó que los sectores opositores “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”. Ante este escenario, Caputo instó a los ciudadanos a ejercer su derecho: “Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”.

La Cámara alta sesionará hoy y podría generar un nuevo dolor de cabeza al Gobierno nacional a partir del rechazo al veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), norma impulsada en julio último por los mandatarios de los 24 distritos.

Para rechazar el veto de Milei la oposición necesitará reunir una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en dos votaciones. La primera, para habilitar el tratamiento sobre tablas del expediente, porque no cuenta con dictamen de comisión. La segunda, para insistir en la ley y girarla a la Cámara de Diputados, que deberá reunir la misma relación de fuerzas para dejar firme la norma.

