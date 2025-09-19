El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés legislativo ayer, a partir del rechazo contundente del Senado de la Nación al veto presidencial a la ley que restituye el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La votación, que arrojó 58 votos en contra del veto, nueve a favor y tres abstenciones, se suma al rechazo de otros dos vetos presidenciales en la Cámara de Diputados, marcando una semana particularmente difícil para la Casa Rosada.
La decisión de la Cámara alta ratifica una iniciativa impulsada en conjunto por los 24 gobernadores, quienes buscan asegurar fondos adicionales para sus administraciones en un contexto de creciente tensión con la administración de Javier Milei. La ley aprobada incorpora un artículo a la Ley 11.672 que establece que los recursos de los ATN se redistribuirán de manera diaria y automática, y serán considerados como parte de la masa de fondos coparticipables.
El resultado de la votación evidenció una amplia coalición en contra del veto, con una votación que incluyó a legisladores de diferentes bancadas. A favor del veto presidencial se pronunciaron los seis senadores de La Libertad Avanza (LLA), acompañados por los cordobeses del PRO, Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez, y el formoseño Francisco Paoltroni. Los representantes tucumanos Beatriz Ávila, Juan Manzur y Sandra Mendoza se ubicaron entre los votos que rechazaron el veto, alineándose con la postura de la mayoría de los gobernadores. Las abstenciones fueron del entrerriano Alfredo De Ángeli y los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.
Además, la votación en el recinto también dejó en evidencia que los gestos de seducción del Poder Ejecutivo, que giró fondos a las provincias y firmó convenios por obras públicas en los últimos diez días, no lograron romper la unidad del frente de los mandatarios provinciales que le reclaman fondos a Milei.
El debate en el recinto se tornó caldeado, con duras acusaciones hacia el Poder Ejecutivo. El senador radical Pablo Blanco fue uno de los más críticos, al señalar que las provincias “hoy reciben el 26% o 28% del 100% de la recaudación” por coparticipación, mientras que “el otro porcentaje se lo queda la Nación”. En esta línea, Blanco acusó al Gobierno de utilizar los ATN de manera discrecional y política, y de “simular un superávit fiscal” guardando estos fondos.
“No estamos haciendo ningún golpe institucional, Milei debe entender que está en un país con división de poderes. Tiene que aplicar las leyes y si no que plantee una reforma constitucional que diga que en diciembre de 2023 asumió como emperador”, sentenció Blanco, respondiendo a las acusaciones del oficialismo sobre un supuesto “golpe institucional” por parte del Congreso. Y remarcó que el titular del Poder Ejecutivo “no solamente es un topo que quiere destruir al Estado, sino que está destruyendo a las provincias”.
En un contrapunto a las críticas, el senador formoseño Francisco Paoltroni, que ha recuperado su rol de aliado del gobierno, pidió poner atención a las “muchas cosas que están funcionando bien” en la economía, como la minería, los hidrocarburos y la ganadería. Para Paoltroni, la “desestabilización política” generada por el Congreso conduce a una “inestabilidad económica” que perjudica a todos.
Mensaje presidencial
La respuesta presidencial no se hizo esperar. A través de la red social X, Milei arremetió contra los legisladores que no lo acompañaron, incluyendo a aquellos del PRO que se diferenciaron de la postura oficialista. “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los “antikukas” que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, escribió, para luego advertir que “votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza”.
Fondos en pugna
Pensado para cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias, los ATN fueron creados en la ley de Coparticipación Federal y están compuestos por el 1% de la masa total de impuestos que el Poder Ejecutivo reparte con las provincias.
Al integrarse con una porción de la torta impositiva, el fondo se incrementa a diario y su disposición y uso siempre estuvo supeditada al criterio del Poder Ejecutivo, que por lo general lo utiliza para premiar a distritos amables con la administración central.
Según el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso el lunes último, la partida proyectada para ATN por el Gobierno superaría los $569.000 millones.
Recorrido legislativo
Con el rechazo del veto en el Senado, la ley deberá volver a la Cámara de Diputados para su tratamiento final. El resultado allí no está asegurado para el Gobierno, ya que en su primera aprobación la iniciativa contó con el voto de 90 diputados, un número que supera ampliamente el tercio necesario para blindar el veto presidencial. El futuro de los fondos provinciales y la estabilidad política del gobierno de Milei dependerán del próximo round en el Congreso.
Penas más duras para los responsables de siniestros viales
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes. Ahora deberá tratarse en Diputados. El proyecto surgió de un consenso entre proyectos de Victoria Huala (Pro) y Beatriz Ávila (PJS), de Anabel Fernández Sagasti (UP) y del ex senador sanjuanino Roberto Basualdo. El texto propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar.
Apartan a “Lule” Menem: Milei y Caputo al frente de la campaña
Javier Milei reunió en Olivos a más de 70 candidatos y miembros del elenco oficialista para bajar el mensaje que el Gobierno dará durante la campaña nacional. Allí, la cúpula libertaria oficializó un cambio clave en la mesa chica. Karina Milei empoderó a Pilar Ramírez, su mano derecha en la Ciudad de Buenos Aires, como nueva coordinadora de campaña nacional. De esta manera, Eduardo “Lule” Menem quedó relegado de las decisiones. Además, se ratificó a Santiago Caputo como responsable del mensaje y la estrategia.