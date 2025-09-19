El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El resultado de la votación evidenció una amplia coalición en contra del veto, con una votación que incluyó a legisladores de diferentes bancadas. A favor del veto presidencial se pronunciaron los seis senadores de La Libertad Avanza (LLA), acompañados por los cordobeses del PRO, Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez, y el formoseño Francisco Paoltroni. Los representantes tucumanos Beatriz Ávila, Juan Manzur y Sandra Mendoza se ubicaron entre los votos que rechazaron el veto, alineándose con la postura de la mayoría de los gobernadores. Las abstenciones fueron del entrerriano Alfredo De Ángeli y los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.