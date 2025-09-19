Gaza, en evacuación forzosa, sin hospitales ni internet

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- Los servicios de internet y telefonía móvil sufrían un apagón total en la Franja de Gaza, en medio de la avanzada del Ejército israelí, donde murieron unos 65.150 personas desde el inicio de la ofensiva.
El corte del suministro se produce a medida que los carros de combate israelíes avanzan en la zona, un día después de que las autoridades palestinas informaran de cortes en la ciudad de Gaza, por lo que se prevé que las operaciones puestas en marcha para “tomar” la localidad se extiendan a toda la Franja.
“Estamos gritando en el vacío”, lamentaba un residente, que trataba de lograr conexión telefónica. El Centro de Información de Palestina alertó de que son muchos los que quedaron sin información sobre lo que pasa a unos metros de distancia.
Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos estiman que unos 800.000 palestinos se han quedado “completamente aislados” en la ciudad de Gaza por el apagón, una medida que coinciden con el avance de los vehículos militares israelíes hacia barrios del noroeste de la Franja de Gaza.
Colapso
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de que los hospitales de la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, están “al borde del colapso” ante la ofensiva terrestre a gran escala lanzada por Israel para intentar tomar la localidad, unas operaciones que provocaron nuevas oleadas de desplazados.
“Los hospitales, ya saturados, están al borde del colapso mientras el aumento de la violencia bloquea los accesos e impide a la OMS entregar suministros vitales”, ha dicho el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló que “los heridos y las personas con discapacidades no pueden moverse a lugares seguros, lo que pone sus vidas en grave peligro”.
Asimismo, subrayó que la incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza provocan nuevas olas de desplazamiento, forzando a familias traumatizadas a una zona “cada vez más pequeña e inadecuada para la dignidad humana”.
“Pedimos un fin inmediato de estas condiciones inhumanas. Pedimos un alto el fuego», ha subrayado Tedros, después de que el Ejército israelí confirmara el martes el inicio de esta ofensiva a gran escala tras semanas de intensificados bombardeos contra la ciudad y sus alrededores, destruyendo decenas de torres residenciales y otras infraestructuras.
“Un bien inmueble”
El Gobierno palestino criticó las afirmaciones por parte de ministros de Israel sobre la posible ocupación de la Franja de Gaza y afirmó que tratar el enclave como un bien inmueble supone un reconocimiento oficial “de los planes de genocidio y desplazamiento de población”.
Hace dos días, un informe de una comisión de investigación mandatada por Naciones Unidas concluyó que hay un genocidio en Gaza. “Lo importante en un genocidio es la intención de cometer genocidio”, razonó en ese sentido comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, la liberal belga Hadja Lahbib.
La funcionaria evitó pronunciarse personalmente, pero indicó que no hay que esperar a que haya una decisión judicial que confirme que en Gaza se están cometiendo crímenes que violan el Derecho internacional y ha defendido que hay ya un informe que habla de “genocidio”.
El caso produjo un hecho inédito en Estados Unidos, donde el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders denunció que “Israel está cometiendo genocidio en Gaza”, convirtiéndose así en el primer político de la cámara alta del país en afirmarlo y defendiendo que “Estados Unidos no debe seguir enviando miles de millones de dólares y armas al Gobierno genocida de (el primer ministro, Benjamin Netanyahu”.
Asi, Sanders se une a otras voces a lo largo del mundo que denuncian el genocidio cometido contra el pueblo palestino en Gaza.