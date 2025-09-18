¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

CIUDAD DE GAZA, Territorios palestinos.- Cientos de miles de residentes de Ciudad de Gaza salieron de la localidad, el principal núcleo urbano de la Franja, a causa de la ofensiva israelí, que tiene el objetivo de destruir al movimiento Hamas. Es una maniobra arriesgada, con consecuencias terribles para la población y los rehenes, según la columna de Stephanie Höppner, para la cadena estatal alemana Deutsche Belle (DW). La guerra ya causó más de 65.000 muertos en territorio palestino.
Ciudad en ruinas
La capital de Gaza ha sufrido bombardeos repetidos del Ejército israelí, incluidos escuelas, hospitales, campos de refugiados y centros de emergencia.
La infraestructura de la ciudad de Gaza ha sufrido daños masivos. Solo en el municipio de Gaza, los daños ascendían ya 7.290 millones de dólares estadounidenses en abril de 2024, según la cadena de noticias Al Jazeera, en base a un informe de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Un informe del Instituto de la ONU para la Formación Profesional y la Investigación habla de 36.611 edificios dañados, de los cuales 8.578 quedaron completamente destruidos.
La portavoz de la ONU, Daniela Gross, dijo que, desde marzo, 796.000 personas tuvieron que huir. El 95% de estos desplazados salió de la ciudad de Gaza.
Sin nada que perder
Israel calcula que ahora hay unos 3.000 miembros de la organización islamista listos para combatir en la ciudad. Su ataque contra Israel, el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.
La experta militar Marina Miron, del King’s College de Londres, explicó a DW que es difícil evaluar el poderío de Hamas, que pasó de ser una organización paramilitar a una fuerza guerrillera descentralizada.
“Será difícil -dijo Miron-. Hamas no tiene nada que perder”. La infraestructura que queda -edificios altos y calles estrechas- podría beneficiar al grupo.
La ONG judío-estadounidense J-Street evalúa que Hamas está muy debilitado. Antes del inicio de la guerra, el ala militar de la organización contaba con unos 30.000 combatientes, organizados en cinco brigadas y 24 batallones. Según datos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), hasta 23.000 de estos combatientes han muerto y 20 batallones han sido desmantelados.
¿Y la población gazatí?
Según la ONU, casi la totalidad de los dos millones de habitantes de Gaza huyó a lo largo de dos años de guerra, muchos de ellos en varias ocasiones. Ahora, cientos de miles de personas tienen que huir de nuevo. La ciudad, ya de por sí destruida, puede quedar “inhabitable”.
El Ejército israelí info.mó que, hasta ayer, el 40% de los civiles había abandonado la ciudad.
Reporteros en el terreno dijeron que el Ejército pide a la población de Gaza que se dirija a una zona humanitaria en el sur. Allí ya hubo ataques mortales en esa zona.
Edouard Beigbeder, director de Unicef para Medio Oriente y el norte de África, advirtió sobre “devastadoras consecuencias para más de 450.000 niños”, ya traumatizados y agotados. En agosto, la ONU y varias ONG declararon que hay “hambruna” en el distrito administrativo, en el que está la Ciudad de Gaza.
Los rehenes
La vida de los rehenes se ve aún más amenazada por la ofensiva terrestre. En agosto, el “Jerusalem Post” citó al portavoz del ala militar de Hamas, Abu Obeida, ahora asesinado por el Ejército israelí, diciendo que los rehenes israelíes estaban retenidos junto con sus combatientes en las mismas condiciones peligrosas en zonas de combate. Por “zonas de combate” se refería a la ciudad de Gaza.