¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

CIUDAD DE GAZA, Territorios palestinos.- Cientos de miles de residentes de Ciudad de Gaza salieron de la localidad, el principal núcleo urbano de la Franja, a causa de la ofensiva israelí, que tiene el objetivo de destruir al movimiento Hamas. Es una maniobra arriesgada, con consecuencias terribles para la población y los rehenes, según la columna de Stephanie Höppner, para la cadena estatal alemana Deutsche Belle (DW). La guerra ya causó más de 65.000 muertos en territorio palestino.