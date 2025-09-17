Secciones
Tropas y tanques israelíes avanzan en Ciudad de Gaza

La capital del enclave palestino está “en llamas”. Se reportan más de 40 muertos y 150 mil desplazados que huyen de la zona de combates. La ONU denuncia genocidio.

RECHAZO INTERNO. Familiares y allegados de rehenes israelíes reclaman, en Jerusalém, al gobierno de Netanyahu que ponga fin a la guerra,
Hace 3 Hs

Tel Aviv, Israel.- Las fuerzas israelíes han lanzado una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del enclave palestino, intensificando una campaña militar que ya lleva casi dos años.

El ataque coincide con un informe de una comisión de investigación de las Naciones Unidas que acusa a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza, afirmación que Tel Aviv ha tildado de “sesgada y falsa”.

La operación, que siguió a una noche de intensos bombardeos, ha provocado un éxodo masivo de civiles. Según el ejército israelí, casi el 40% de la población de la ciudad ha evacuado hacia el sur.

Sin embargo, testigos como Abu Abd Zaqut relatan la desesperación en la que viven: “Sacamos a los niños en pedazos”, dijo, refiriéndose a un edificio bombardeado donde vivían mujeres y niños. La Defensa Civil gazatí reporta 44 muertos en las últimas horas.

La ofensiva cuenta con el apoyo de Estados Unidos, su principal aliado. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió un “apoyo inquebrantable” para erradicar a Hamas, el movimiento islamista que gobierna Gaza y que en 2023 perpetró un ataque en el sur de Israel que dejó 1.219 muertos.

El presidente Donald Trump advirtió a Hamas que usar a los rehenes como escudos humanos les acarrearía “graves problemas”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que se reunirá con Trump en la Casa Blanca tras su visita a la Asamblea General de la ONU.

“Se acumulan pruebas”

Un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI) de la ONU concluyó que Israel ha cometido cuatro de los cinco actos genocidas tipificados en la Convención de 1948, con el objetivo de “destruir” a los palestinos en Gaza.

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

El documento responsabiliza directamente a altos cargos israelíes (incluyendo a Netanyahu) por incitar y permitir estos crímenes. Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, “se acumulan las pruebas” de genocidio, y afirmó que “corresponde a la justicia” decidir, pidiendo el cese de la “carnicería”.

El rey de España, Felipe VI, en una declaración inusual para un monarca, denunció la “insoportable” crisis humanitaria en la Franja.

Israel rechaza categóricamente las acusaciones. El Ministerio de Exteriores calificó el informe de “distorsionado” y acusó a los investigadores de ser “aliados de Hamas” con posiciones “abiertamente antisemitas”. El gobierno israelí manifestó que ve estas acusaciones como un “libelo de sangre”, especialmente sensible en un país fundado como refugio para los judíos tras el Holocausto.

Más allá del debate político, las consecuencias humanitarias son devastadoras. Cerca de dos años de guerra han dejado más de 64.900 fallecidos en Gaza, la mayoría de ellos civiles, según el Ministerio de Salud local. Además, ha provocado el desplazamiento de gran parte de la población y una hambruna generalizada por el bloqueo de ayuda humanitaria y la destrucción de servicios esenciales.

Tensión en Medio Oriente: Israel inició una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza

Tensión en Medio Oriente: Israel inició una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza

Mientras el ejército israelí avanza, la situación en Gaza se mantiene en emergencia jurídica, según la ONU, y es urgente la acción de la comunidad internacional.

Las conclusiones del informe alimentarán la creciente condena internacional de la conducta de Israel, que también proviene de los aliados occidentales tradicionales de Israel, así como de las monarquías árabes del Golfo que normalizaron las relaciones con Israel en los Acuerdos de Abraham.

La campaña militar de Israel, que ha incluido intensos ataques aéreos y la demolición controlada de edificios e infraestructura, ha dejado gran parte de Gaza en ruinas.

Javier Bardem denuncia "el genocidio en Gaza" durante los Premios Emmy 2025

Javier Bardem denuncia “el genocidio en Gaza” durante los Premios Emmy 2025

La próxima semana, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Reino Unido, Francia, Australia, Canadá y otros países se unirán a la mayoría de los miembros de la ONU al reconocer la soberanía de un Estado palestino independiente.

Un camionero español sufre un infarto en Alemania, la empresa lo obliga a seguir conduciendo 600 km: qué dijo la Justicia

Violencia y humillación en la caída del gobierno de Nepal

España: fue embarazada de cinco meses a buscar el amor en First Dates y la reacción del hombre la sorprendió

Para ser controlador aéreo en España solo necesitas Bachillerato: sueldo, requisitos y cómo conseguir la licencia

Cristina Kirchner, tras el discurso de Javier Milei: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111"

Impulsado por Atlético Tucumán, podría nacer el barrio 25 de Mayo en Villa 9 de Julio

Atlético-River y el problema del Monumental: propiedades en venta y quejas por violencia y vandalismo

"Una decisión muy valiente": Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: "Lo peor ya pasó"

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

