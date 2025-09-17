Tropas y tanques israelíes avanzan en Ciudad de Gaza

Más allá del debate político, las consecuencias humanitarias son devastadoras. Cerca de dos años de guerra han dejado más de 64.900 fallecidos en Gaza, la mayoría de ellos civiles, según el Ministerio de Salud local. Además, ha provocado el desplazamiento de gran parte de la población y una hambruna generalizada por el bloqueo de ayuda humanitaria y la destrucción de servicios esenciales.