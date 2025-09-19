Secciones
SociedadSALUD

Realizan en Tucumán una jornada sobre Parkinson

El encuentro será mañana en la Facultad de Derecho de la UNT. Disertarán profesionales destacados.

Realizan en Tucumán una jornada sobre Parkinson
Hace 4 Hs

Tucumán será sede de la Primera Jornada Federal “Hablamos de Parkinson”. El encuentro, que se realizará mañana desde las 8.30, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNT (25 de Mayo 471), reunirá a profesionales de la salud, pacientes y familiares para reflexionar y actualizar conocimientos sobre esta enfermedad.

La actividad es organizada por la Asociación Parkinson Tucumán y cuenta con la coorganización del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA), dependiente de la UNT, el Conicet y el gobierno provincial. Entre los especialistas que disertarán se destacan la doctora Rosana Chehín, directora del IMMCA e investigadora del Conicet; la neuróloga Tomoko Arakaki, especialista en Parkinson; la licenciada Fernanda López, terapista ocupacional especializada en rehabilitación; el licenciado Guillermo Peker, kinesiólogo; la doctora María de los Ángeles Bacigalupe, docente de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora en Ciencias de la Salud; el licenciado Juan Pierleoni, psicólogo y ex presidente de ACEPAR; y el neurólogo Federico Pelli Noble.

El tango como herramienta de esperanza para personas con Parkinson en Tucumán

El tango como herramienta de esperanza para personas con Parkinson en Tucumán

Con un enfoque interdisciplinario, la jornada abordará la enfermedad desde distintos ángulos: neurología, rehabilitación, psicología e investigación científica, integrando la práctica clínica con los avances en el campo biomédico.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del correo aspartuc727@gmail.com o llamando a los teléfonos 381-3620984 y 381-4015497.

Temas TucumánConicetFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”
1

Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán
2

La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón
3

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar
4

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel
6

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

Más Noticias
Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Reino Unido recibe a Donald Trump en visita de Estado

Reino Unido recibe a Donald Trump en visita de Estado

Europa propone más impuestos y sanciones a Israel

Europa propone más impuestos y sanciones a Israel

¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

La polémica por la cara de Celeste Cid y el derecho a envejecer

La polémica por la cara de Celeste Cid y el derecho a envejecer

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios