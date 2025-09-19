Realizan en Tucumán una jornada sobre Parkinson

Tucumán será sede de la Primera Jornada Federal “Hablamos de Parkinson”. El encuentro, que se realizará mañana desde las 8.30, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNT (25 de Mayo 471), reunirá a profesionales de la salud, pacientes y familiares para reflexionar y actualizar conocimientos sobre esta enfermedad.
La actividad es organizada por la Asociación Parkinson Tucumán y cuenta con la coorganización del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA), dependiente de la UNT, el Conicet y el gobierno provincial. Entre los especialistas que disertarán se destacan la doctora Rosana Chehín, directora del IMMCA e investigadora del Conicet; la neuróloga Tomoko Arakaki, especialista en Parkinson; la licenciada Fernanda López, terapista ocupacional especializada en rehabilitación; el licenciado Guillermo Peker, kinesiólogo; la doctora María de los Ángeles Bacigalupe, docente de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora en Ciencias de la Salud; el licenciado Juan Pierleoni, psicólogo y ex presidente de ACEPAR; y el neurólogo Federico Pelli Noble.
Con un enfoque interdisciplinario, la jornada abordará la enfermedad desde distintos ángulos: neurología, rehabilitación, psicología e investigación científica, integrando la práctica clínica con los avances en el campo biomédico.
Las inscripciones se encuentran abiertas a través del correo aspartuc727@gmail.com o llamando a los teléfonos 381-3620984 y 381-4015497.