Realizan en Tucumán una jornada sobre Parkinson

La actividad es organizada por la Asociación Parkinson Tucumán y cuenta con la coorganización del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA), dependiente de la UNT, el Conicet y el gobierno provincial. Entre los especialistas que disertarán se destacan la doctora Rosana Chehín, directora del IMMCA e investigadora del Conicet; la neuróloga Tomoko Arakaki, especialista en Parkinson; la licenciada Fernanda López, terapista ocupacional especializada en rehabilitación; el licenciado Guillermo Peker, kinesiólogo; la doctora María de los Ángeles Bacigalupe, docente de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora en Ciencias de la Salud; el licenciado Juan Pierleoni, psicólogo y ex presidente de ACEPAR; y el neurólogo Federico Pelli Noble.