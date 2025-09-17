El tango como herramienta de esperanza para personas con Parkinson en Tucumán

El concejal capitalino, Leandro Argañaraz, destacó la realización de un taller de Tango Parkinson, que se llevará a cabo este viernes a las 20 en el Aula 5 de la Facultad de Derecho. Esta iniciativa, que ya se implementa con éxito en Buenos Aires desde hace 15 años, busca ofrecer a las personas con esta enfermedad una oportunidad de movimiento, expresión y contención.
“Estamos replicando un programa que ya funciona en el Hospital Ramos Mejía, con la presencia de la neuróloga Tomoco Aracqui, quien compartirá su experiencia y explicará la parte neurológica del taller”, señaló Argañaraz a LA GACETA. La propuesta está destinada a profesores, bailarines de tango y familiares que deseen acompañar a sus seres queridos en esta actividad inclusiva.
Además, el sábado se realizará la primera jornada federal “Tucumán Tiembla”, organizada por la Asociación de Parkinson de Tucumán y con el auspicio del Limca, instituto dependiente de Conicet. La jornada, abierta al público, se desarrollará desde las 8 hasta las 17 en el aula central de la Facultad de Derecho y contará con la participación de científicos, neurólogos y profesionales de todo el país.
El concejal enfatizó la importancia de estas iniciativas para concientizar sobre el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que, aunque suele detectarse por los temblores, comienza a afectar el cuerpo y el movimiento mucho antes del diagnóstico.
“Neurológicamente y cognitivamente los pacientes se mantienen lúcidos, pero su cuerpo no responde. Muchos describen la enfermedad como una ‘cárcel’”, explicó.
El taller de tango, una danza que se baila caminando, permite que los participantes trabajen la movilidad, la rigidez y la coordinación de manera segura y guiada. “Es una actividad inclusiva que ayuda a romper tabúes y miedos asociados a la enfermedad”, destacó el concejal.
Para participar:
Taller de Tango Parkinson: Viernes 20, Aula 5, Facultad de Derecho.
Jornada “Tucumán Tiembla”: Sábado 8 a 17, Aula Central, Facultad de Derecho.