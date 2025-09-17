El tango como herramienta de esperanza para personas con Parkinson en Tucumán

El concejal capitalino, Leandro Argañaraz, destacó la realización de un taller de Tango Parkinson, que se llevará a cabo este viernes a las 20 en el Aula 5 de la Facultad de Derecho. Esta iniciativa, que ya se implementa con éxito en Buenos Aires desde hace 15 años, busca ofrecer a las personas con esta enfermedad una oportunidad de movimiento, expresión y contención.