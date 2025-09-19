Gregorio Jesús Díaz: la historia del cura que fue un arquitecto de la esperanza entre cañaverales
Mañana se cumplen 40 años de la partida de quien fue un faro espiritual y social de la zona este de Tucumán. Fundador de escuelas, capillas y sueños, su legado se proyecta más allá de la fe: es una lección de entrega, educación y compromiso con los más humildes.
POSTURA. Sus mensajes y sus escritos siempre fueron firmes, reflexivos, a veces incómodos.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánVilla QuinterosMonterosCruz AltaBanda del Río SalíLasteniaEscuela Normal Juan Bautista Alberdi
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular