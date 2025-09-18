Secciones
Camino a la canonización de monseñor Gregorio de Jesús Díaz

Proceso para reconocer la vida de servicio de monseñor Díaz.

Monseñor Gregorio de Jesús Díaz Monseñor Gregorio de Jesús Díaz
Hace 2 Hs

Con motivo del 40° aniversario del fallecimiento de monseñor Gregorio de Jesús Díaz (el 20 de septiembre de 1985) se realizará una serie de actos culturales y religiosos, organizada por los establecimientos educativos y el municipio de Banda del Río Salí. El primero de ellos tendrá lugar hoy y los demás el lunes 22.

Por iniciativa del colegio cooperativo Padre Díaz y del instituto Santo Cristo, con el apoyo de la municipalidad de Banda del Río Salí, hoy de 9.30 a 11, en la plaza Belgrano, se realizará la Expo “Activando la memoria agradecida”. En la oportunidad alumnos de los establecimientos General Belgrano, Santo Cristo, secundaria Banda del Río Salí, municipal Monseñor Gregorio Díaz y colegio Padre Díaz, todos de ese municipio, recrearán la historia del sacerdote y la de la ciudad con diferentes manifestaciones recreativas.

Si su figura trascendió a los tiempos se debe a poderosos motivos generados en su obra, que van desde lo social a lo educativo. Se mantiene firme en la memoria de la comunidad de Cruz Alta y también, varias de sus iniciativas. Díaz se valió del trabajo mancomunado y de la educación para generar bienestar en la población, proyectó su figura a sitios impensados y bien podría estar en el camino a la canonización, tarea en la que se encuentra por estos días un grupo de fieles, emulando lo sucedido por ejemplo con el cura José Gabriel Brochero en Córdoba.

