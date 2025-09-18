Camino a la canonización de monseñor Gregorio de Jesús Díaz

Si su figura trascendió a los tiempos se debe a poderosos motivos generados en su obra, que van desde lo social a lo educativo. Se mantiene firme en la memoria de la comunidad de Cruz Alta y también, varias de sus iniciativas. Díaz se valió del trabajo mancomunado y de la educación para generar bienestar en la población, proyectó su figura a sitios impensados y bien podría estar en el camino a la canonización, tarea en la que se encuentra por estos días un grupo de fieles, emulando lo sucedido por ejemplo con el cura José Gabriel Brochero en Córdoba.