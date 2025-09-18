Secciones
Una por una, dónde y cuándo serán las fiestas del Día del Estudiante

Las facultades tienen todo listo para recibir a miles de jóvenes este fin de semana y celebrar a lo grande.

Hace 1 Hs

Las fiestas del Día del Estudiante son un clásico que da inicio a la primavera tucumana. Las facultades de la Universidad Nacional de Tucumán llevan ya semanas haciendo la convocatoria, porque todo está listo para que los estudiantes se reúnan durante días en las diferentes casas de estudios para compartir música, comidas, bebidas, ritmo y bailes.

Día del Estudiante y de la Primavera: qué clima se espera este domingo en Tucumán

Día del Estudiante y de la Primavera: qué clima se espera este domingo en Tucumán

Las fiestas empezarán este viernes 19 en algunas de las facultades y terminarán el próximo miércoles 24, que se aprovechará por el feriado provincial por la Batalla de Tucumán. En medio, más de media docena de encuentros tendrán lugar para alegrar el fin de semana. Las actividades están distribuidas a lo largo de cada día para no dejar ningún espacio muerto en el cronograma primaveral.

El cronograma de las fiestas por el Día del Estudiante de las facultades

Viernes 19

Desde las 14.30 hasta las 21, la Facultad de Psicología de la UNT recibirá a los estudiantes en la cuarta edición de PsicoFest de su tradicional fiesta. Cita en Benjamín Aráoz al 800, en el predio Julio Prebisch.

Al anochecer, desde las 23 y hasta las 6 del sábado, la Facultad de Artes de la UNT tendrá su propia fiesta con ingreso gratuito hasta las 2 de la mañana. La organización advirtió que no se podrá pasar con bebidas.

Sábado 20

El gran encuentro del sábado se organizó entre las facultades de Arquitectura, Bioquímica, Ciencias Exactas, Medicina, Derecho y Ciencias Naturales. El encuentro será desde las 12 y hasta las 20.30 con entrada libre y gratuita en la zona de la Facultad de Arquitectura. Habrá juegos, comidas, bebidas y música.

Desde las 22.30 hasta las 6, la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT será sede de otro de los festejos. Estudiantes de Geología organizaron la fiesta con entradas a $4.000 y 3x $10.000. Los estudiantes de la facultad pueden retirar sus entradas de pase libre desde el martes.

Desde la medianoche del sábado se podrá celebrar en Brucks –24 de Septiembre 1336– “DerechoFest”, organizada por la agrupación Franja Morada. Las pulseras pueden retirarse en las sedes de 25 de Mayo y de la Quinta Agronómica. Se ingresa gratis hasta la 1.30 del domingo.

Domingo 21

En principio, la fiesta de la Facultad de Filosofía y Letras se había anunciado para el domingo, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico hizo que el evento fuera pospuesto.

Martes 23

“InnovaFest”, organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, se celebrará en la previa del feriado provincial desde las 12 del mediodía.

Miércoles 24

Desde las 12 hasta las 21 llegará la ansiada fiesta de la Facultad de Filosofía y Letras, organizada por su centro de estudiantes para el feriado. Los alumnos ingresarán con certificado de inscripción o pulsera y un alimento no perecedero. Para externos, la entrada cuesta $2.000 más un alimento no perecedero.

