Una por una, dónde y cuándo serán las fiestas del Día del Estudiante

Las fiestas empezarán este viernes 19 en algunas de las facultades y terminarán el próximo miércoles 24, que se aprovechará por el feriado provincial por la Batalla de Tucumán. En medio, más de media docena de encuentros tendrán lugar para alegrar el fin de semana. Las actividades están distribuidas a lo largo de cada día para no dejar ningún espacio muerto en el cronograma primaveral.