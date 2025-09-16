Secciones
Día del Estudiante y de la Primavera: qué clima se espera este domingo en Tucumán

En algunas zonas de la provincia estará ideal para festejos al aire libre. En otras, será mejor llevar abrigo y paraguas.

EL PRONÓSTICO DEL CLIMA. La jornada comenzará fresca y nublada, ideal para festejos al aire libre… aunque en algún momento podrían aparecer algunas gotas que mojen los festejos del Día del Estudiante y de la Primavera.
El domingo 21 de septiembre se perfila como un día fresco y nublado, ideal para festejar el Día del Estudiante y el inicio de la primavera, aunque la lluvia hará su aparición en algunas localidades. Según AccuWeather, las temperaturas máximas rondarán los 24°C y las mínimas los 18°C, con nubosidad variable y chances de lluvia dependiendo de la zona.

En San Miguel de Tucumán, el día será mayormente nublado y fresco, con temperatura máxima de 24° y mínima de 18°. La probabilidad de lluvia es baja durante el día (10-40%), por lo que los estudiantes podrán disfrutar de gran parte de la jornada al aire libre sin inconvenientes.

En Yerba Buena, la jornada será similar a la capital, con máxima de 21° y mínima de 18°, nubosidad completa y muy bajas probabilidades de precipitación (8%). El viento soplará fuerte y la humedad se mantendrá moderada. Esto creará un ambiente cómodo para festejos y actividades al aire libre.

En Concepción, en cambio, el panorama es distinto: se espera un día fresco con máxima de 20° y mínima de 19°, períodos de lluvia intensa durante gran parte de la jornada. Esto significa que las celebraciones al aire libre deberán trasladarse a espacios cubiertos o prever abrigo y paraguas.

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán similares en las tres localidades: nublado y fresco en Tucumán y Yerba Buena, con lluvias esporádicas solo en Concepción. La noche traerá descenso de temperatura en todas las zonas, con mínimas entre 14° y 19°, y probabilidad de lloviznas principalmente en Concepción y San Miguel de Tucumán.

El 21 de septiembre será un día mayormente nublado y fresco, perfecto para disfrutar la primavera en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, pero con lluvias que afectarán gran parte de Concepción. Los estudiantes que planeen festejos al aire libre deberían aprovechar las horas de sol, y prever abrigo o espacios techados, especialmente a la noche. Para definir qué hacer, se aconseja chequear el pronóstico porque puede haber cambios de un momento al otro.

