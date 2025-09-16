Día del Estudiante y de la Primavera: qué clima se espera este domingo en Tucumán

El 21 de septiembre será un día mayormente nublado y fresco, perfecto para disfrutar la primavera en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, pero con lluvias que afectarán gran parte de Concepción. Los estudiantes que planeen festejos al aire libre deberían aprovechar las horas de sol, y prever abrigo o espacios techados, especialmente a la noche. Para definir qué hacer, se aconseja chequear el pronóstico porque puede haber cambios de un momento al otro.