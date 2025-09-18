Secciones
Roberto Sánchez, sobre el rechazo a los vetos de Milei: “No se pueden tomar decisiones económicas sin un presupuesto”

El diputado advirtió que la falta de un presupuesto vigente impide tomar decisiones económicas con claridad, lo que afecta a universidades, jubilados y hospitales.

Hace 1 Hs

El diputado nacional, Roberto Sánchez, se refirió este jueves al rechazo por parte de la Cámara de Diputados de los vetos presidenciales impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Durante la sesión, el concepcionense votó en contra de ambos vetos y sostuvo que la ausencia de un presupuesto vigente es el núcleo del conflicto.

“Para nada nos sentimos parte de ese grupo que Adorni señala como ‘la casta’. El problema es que no hay presupuesto. Tenemos uno que fue impulsado en 2022, y los posteriores acuerdos entre Sergio Massa y Milei hicieron que los presupuestos de 2023 y 2025 nunca se trataran”, explicó a LA GACETA.

Según Sánchez, esta situación le da al Ejecutivo una discrecionalidad sobre los fondos públicos que debería estar regulada por la ley de leyes. “Todo presupuesto establece de dónde saldrán los recursos y cómo se distribuirán. Como no está vigente, el Gobierno decide a dónde van las partidas, lo que no debería ser así. Por ejemplo, hay retrasos en los pagos a universidades, jubilados y al Hospital Garrahan”, detalló.

El diputado enfatizó que su votación responde a criterios técnicos y no a un enfrentamiento político. “De ninguna manera estamos en contra del proyecto económico. Si hubiese un presupuesto, el Congreso no tendría que intervenir para suplir las problemáticas que dejó el Ejecutivo”.

Sánchez también defendió la coherencia de su bloque a lo largo del tiempo. “Hemos apoyado leyes fiscales, de seguridad y de regulación electoral, siempre con convicción. No somos camaleones que cambian según la conveniencia política”.

Sobre la posibilidad de que la relación entre gobernadores y el Gobierno nacional cambie tras octubre, Sánchez fue prudente: “No sabemos cómo será después del 26 de octubre. Nosotros defendemos siempre a los tucumanos, con convicciones y coherencia”.

Finalmente, se refirió a las candidaturas testimoniales y la reciente desestimación de su presentación ante la Cámara Electoral Nacional. “Es lamentable que se sigan presentando candidatos que no asumirán sus cargos. Vamos a impulsar proyectos para que esto no ocurra más, porque es un engaño al electorado”.

