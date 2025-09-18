Secciones
Paula Omodeo, sobre el rechazo a los vetos de Milei: “No podés pedirle a la gente que haga un ajuste”

La diputada nacional de CREO analizó la sesión en el Congreso y alertó sobre la crisis de confianza en Argentina

La sesión del Congreso que rechazó los vetos del presidente Javier Milei generó un intenso debate sobre la situación política y económica del país. Para la diputada nacional Paula Omodeo, del bloque Creo, la jornada reflejó tanto la presión de la oposición como los errores propios del gobierno.

“Se notaba un Congreso realmente envalentonado en contra del Gobierno Nacional, pero creemos que esto tiene que ver tanto con la oposición como con errores propios del Ejecutivo”, explicó a LA GACETA. En este sentido, la legisladora señaló que, aunque no existía un plan alternativo para la ley de emergencia pediátrica, su bloque acompañó la insistencia en la norma para atender situaciones críticas en salud, como la del hospital Garrahan.

Sobre la repercusión de no acompañar al oficialismo en esta decisión, Omodeo aclaró que su postura siempre se fundamenta “con muchísima transparencia y coherencia”, sin dejarse influir por llamados de último momento. “El riesgo país es un riesgo que perjudica a los argentinos”, afirmó.

También cuestionó la falta de apertura del gobierno para escuchar críticas constructivas y señaló que muchas decisiones políticas repiten “viejas prácticas nocivas”. Respecto al contexto local en Tucumán, Omodeo aclaró que no hubo acercamientos con el espacio de Milei tras las elecciones, y advirtió sobre la necesidad de que la política sea un ejemplo para los ciudadanos.

En relación al manejo de casos como el de Andis y los secretos de Estado, Omodeo sostuvo: “No podés pedir un esfuerzo a los que trabajan o a los padres que llegan con dificultad a fin de mes, si la política no está dispuesta a dar el ejemplo y a dejarlo todo”. Para la diputada, la culpa de la situación actual es compartida entre gobiernos pasados y presentes, y la solución requiere transparencia y lucha contra la corrupción.

En términos económicos, advirtió que la situación refleja una crisis de confianza. “Cada vez que el Congreso se reúne, bajan los bonos; cada intento de desestabilizar al gobierno aumenta el riesgo país y el dólar, porque la gente no confía en el peso”. Aseguró que la construcción de confianza requiere decisiones profundas y coherentes por parte del gobierno, más allá de cambios de tono o gestos simbólicos.

Finalmente, la legisladora remarcó la necesidad de superar la lógica binaria en política y enfocarse en quienes “sirven, tienen ideas claras y ponen a Argentina y a Tucumán primero”. “La corrupción es blanco o negro, pero no todos son enemigos del gobierno. Debemos construir con quienes realmente buscan mejorar la vida de los ciudadanos”, concluyó.

Temas ArgentinaJavier MileiPaula Omodeo
