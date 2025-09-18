Paula Omodeo, sobre el rechazo a los vetos de Milei: “No podés pedirle a la gente que haga un ajuste”

En relación al manejo de casos como el de Andis y los secretos de Estado, Omodeo sostuvo: “No podés pedir un esfuerzo a los que trabajan o a los padres que llegan con dificultad a fin de mes, si la política no está dispuesta a dar el ejemplo y a dejarlo todo”. Para la diputada, la culpa de la situación actual es compartida entre gobiernos pasados y presentes, y la solución requiere transparencia y lucha contra la corrupción.