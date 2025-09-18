Seguí en vivo la sesión: el Senado busca rechazar el veto de Milei a la ley de los ATN

El eje principal de la discusión gira en torno al manejo de los ATN, un fondo equivalente al 1% de la masa coparticipable federal, que hasta ahora se distribuye de manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). La ley impulsada por los mandatarios provinciales busca que esa asignación sea automática y con criterios claros, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a los pedidos de asistencia financiera.