"Kukas disfrazados de republicanos": el mensaje de Javier Milei luego de la dura derrota en Diputados

El mandatario apuntó a los exaliados que no lo acompañaron en la votación.

El presidente de la Nación, Javier Milei, se pronunció este jueves en redes sociales tras la caída de los vetos a universidades y al Hospital Garrahan en la Cámara de Diputados. 

En un contundente mensaje, el mandatario apuntó a los exaliados que no lo acompañaron en la votación.“En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los 'antikukas' que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, advirtió.

Se trata de la primera reacción pública del mandatario tras la decisión de los diputados, que aprobaron los vetos pero luego fueron rechazados en la votación. Milei no ocultó su disconformidad con los legisladores que se diferenciaron de sus aliados, en especial algunos integrantes de PRO, a quienes señaló directamente.

“Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina”, dijo en clara advertencia sobre las consecuencias que, según él, podrían derivarse de esas decisiones.

