"Kukas disfrazados de republicanos": el mensaje de Javier Milei luego de la dura derrota en Diputados

En el Partido del Estado tenÃ©s a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos.



Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cÃ³mo termina.



Laâ¦