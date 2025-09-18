De Newell’s a la selección boliviana y campeón con Vélez: quién es Gustavo Quinteros, DT de Independiente

De Newell’s a Bolivia y el Mundial 94

Quinteros inició su carrera futbolística en Newell’s Old Boys como zaguero, aunque en realidad desembarcó en Bolivia como mediocampista ofensivo. Fue un técnico quien le encontró su nuevo puesto en la defensa, donde terminó consolidándose. En el país vecino vistió las camisetas de Universitario, San José y The Strongest, con el que fue campeón. Su paso por Bolivia fue tan determinante que decidió nacionalizarse boliviano y llegó a disputar con la selección el Mundial de Estados Unidos 1994, uno de los hitos históricos del fútbol de ese país.