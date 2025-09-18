De Newell’s a la selección boliviana y campeón con Vélez: quién es Gustavo Quinteros, DT de Independiente

Independiente encontró a su nuevo conductor en Gustavo Quinteros, un entrenador con una vida ligada al fútbol y con un recorrido que lo llevó a construir su carrera lejos de la Argentina, para luego regresar con la chapa de campeón. El santafesino de 60 años, que llega al “Rojo” tras su exitoso paso por Vélez Sarsfield, acumula más de dos décadas de experiencia en distintos países, clubes y selecciones de Sudamérica, además de una breve incursión en el Medio Oriente.
De Newell’s a Bolivia y el Mundial 94
Quinteros inició su carrera futbolística en Newell’s Old Boys como zaguero, aunque en realidad desembarcó en Bolivia como mediocampista ofensivo. Fue un técnico quien le encontró su nuevo puesto en la defensa, donde terminó consolidándose. En el país vecino vistió las camisetas de Universitario, San José y The Strongest, con el que fue campeón. Su paso por Bolivia fue tan determinante que decidió nacionalizarse boliviano y llegó a disputar con la selección el Mundial de Estados Unidos 1994, uno de los hitos históricos del fútbol de ese país.
Los primeros pasos como DT
Su vínculo con la dirección técnica comenzó en las divisiones juveniles de San Lorenzo, donde incluso tuvo un interinato en 2003. Poco después dirigió a San Martín de San Juan (2006-2007), pero la verdadera transformación en su carrera llegaría tras marcharse al exterior.
Durante 16 años forjó su reputación fuera de la Argentina, con Bolivia como su “tierra prometida”. Allí consiguió títulos con Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero, logros que lo llevaron a dirigir a la selección boliviana entre 2011 y 2012. Aunque su ciclo fue breve por diferencias con la federación, dejó una huella en el fútbol del altiplano.
El salto a Ecuador y a otra selección
Su siguiente escala fue en Ecuador, donde dirigió a Emelec entre 2012 y 2015 y consiguió dos campeonatos locales, consolidándose como un entrenador de prestigio en la región. El éxito lo catapultó nuevamente al ámbito de selecciones: estuvo al frente de la selección ecuatoriana durante dos años, en los que dirigió 31 partidos oficiales.
Medio Oriente y regreso a Sudamérica
La trayectoria internacional de Quinteros también incluyó un paso por Arabia Saudita (Al-Nassr) y Emiratos Árabes Unidos (Al-Wasl), aunque sin los mismos resultados. Regresó a Sudamérica para hacerse cargo de Universidad Católica y, más tarde, de Colo-Colo en Chile. Con la Católica sumó títulos y con el “Cacique” conquistó cuatro estrellas entre 2020 y 2023, logrando algo más que campeonatos: también lo sacó de la pelea por el descenso y lo devolvió a la elite del fútbol chileno.
Los sondeos en Argentina y el retorno con Vélez
El nombre de Quinteros comenzó a sonar en clubes grandes del fútbol argentino: Independiente lo había considerado a fines de 2022 y Racing lo tuvo en carpeta en 2023. Sin embargo, su regreso se concretó en 2024, cuando asumió la dirección técnica de Vélez Sarsfield.
En Liniers, el santafesino imprimió su sello. Armó un plantel que combinó experiencia -con Claudio Aquino, Braian Romero y Agustín Bouzat- y juventud -Thiago Fernández, Valentín Gómez y Joaquín García-. Con carácter y trabajo, evitó el descenso, fue subcampeón de la Copa de la Liga y de la Copa Argentina, y finalmente se consagró campeón de la Liga Profesional 2024, devolviendo al “Fortín” la identidad que había perdido.
El desafío en Independiente
Ese currículum le abre ahora las puertas de Independiente, un club necesitado de estabilidad y resultados. La dirigencia apostó por su experiencia en reconstruir equipos en crisis y por su capacidad de liderar procesos largos. Quinteros, que ya sabe lo que es dirigir selecciones nacionales, levantar títulos en distintos países y soportar la presión de clubes grandes, encara el desafío de devolver al “Rojo” al lugar que su historia reclama.
Con un pasado marcado por reinvenciones y un presente consolidado en la élite, Gustavo Quinteros se prepara para escribir un nuevo capítulo en Avellaneda. Su misión será clara: armar un Independiente competitivo, protagonista y capaz de ilusionar nuevamente a sus hinchas.